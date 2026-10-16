La Junta anuncia una segunda fase de actuaciones de emergencia tras el incendio de Niebla en municipios como Aznalcóllar

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, acompañada por el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, recorre zonas afectadas por el incendio forestal de Niebla en el monte público Madroñalejo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha visitado este viernes Aznalcóllar, donde ha mantenido un encuentro en el Ayuntamiento con el alcalde, Juan José Fernández, para abordar asuntos de interés para el municipio sevillano. En una jornada en la que también se ha realizado un recorrido por terrenos afectados por el incendio forestal de Niebla y se ha abordado el seguimiento de las reparaciones de infraestructuras dañadas por el tren de borrascas de principios de año.

Allí, la consejera ha señalado que "en las próximas semanas se llevará al Consejo de Gobierno la segunda fase de actuaciones de emergencia para municipios afectados por el incendio de Niebla, entre los que se encuentra Aznalcóllar", tal y como ha subrayado la Junta en una nota de prensa.

Durante la reunión, ambos responsables han tratado las necesidades del entorno natural y de los caminos y vías pecuarias del término municipal, en un contexto marcado por los daños ocasionados por el fuego y las lluvias. El encuentro ha permitido compartir información sobre las intervenciones de emergencia y sobre la coordinación necesaria para atender las zonas afectadas.

En la visita han participado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela; la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Inmaculada Gallardo, y la coordinadora provincial de Agentes Medioambientales, Cecilia Castro, entre otros asistentes de la Corporación municipal y técnicos de la Delegación Territorial.

Fina Martínez ha recorrido parte de la superficie quemada en el entorno del camino de la Sebastiana y del monte público Madroñalejo para conocer las evaluaciones de los servicios técnicos forestales. Estos trabajos estudian el estado del suelo y del arbolado, la pendiente del terreno y la proximidad de caminos e infraestructuras para determinar dónde resulta más urgente intervenir antes de que las lluvias puedan agravar los daños.

La previsión responde a las necesidades detectadas durante las inspecciones que se han desarrollado desde que el fuego quedó extinguido el pasado 21 de agosto.

RESTAURACIÓN FORESTAL

En esta línea, el incendio se inició el 6 de agosto en el paraje Raboconejo, en el término municipal de Niebla, y se extendió por once municipios de Huelva y Sevilla, con una afección muy desigual. Desde entonces, las inspecciones sobre el terreno, apoyadas en imágenes de satélite y drones, han permitido identificar los enclaves más vulnerables.

Las primeras actuaciones de emergencia se declararon en septiembre en los montes públicos 'Pata del Caballo' y 'Los Carneros', en Huelva, por su situación en la cabecera de la cuenca del embalse del Corumbel, con un importe de 3,6 millones de euros. La evaluación ha continuado en otras zonas, entre ellas el monte público 'Madroñalejo', en Aznalcóllar. En este enclave se han detectado barrancos y laderas de considerable pendiente donde el fuego ha eliminado la cubierta vegetal.

Sin esa protección, el agua puede arrastrar la tierra con mayor facilidad, abrir surcos y transportar sedimentos hacia los cauces. Por ello, la restauración debe atender tanto a la recuperación del monte como al comportamiento del agua sobre la superficie quemada.

"La pérdida de vegetación ha dejado zonas especialmente expuestas al arrastre de suelo cuando llueva, y la evaluación técnica ha permitido localizar los puntos que requieren una respuesta más urgente", ha explicado Martínez.

También se ha constatado el riesgo de caída de árboles gravemente dañados por el fuego, especialmente en las inmediaciones de carreteras, caminos y senderos utilizados por trabajadores, vecinos y visitantes.

Las actuaciones previstas en 'Madroñalejo', situado en el ámbito de la cuenca hidrográfica del río Agrio, se han consensuado entre los técnicos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y los de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Esta coordinación hace posible abordar de forma conjunta la restauración forestal y la protección de los cauces, con criterios compatibles con los aplicados en el resto de la superficie afectada por el incendio.

Fina Martínez ha destacado que "el trabajo entre los equipos de ambas administraciones ha permitido acordar los criterios técnicos para intervenir en 'Madroñalejo'". La planificación tiene en cuenta la relación entre las laderas, los barrancos y la red de drenaje, ya que los efectos de la erosión pueden trasladarse desde las zonas quemadas hasta otros puntos situados aguas abajo.

CAMINOS Y ACCESOS

La protección del terreno y el paso del agua también están presentes en las reparaciones de los daños causados por el tren de borrascas de febrero. En Aznalcóllar acaban de finalizar las obras del puente de Doña Austria, con un importe de 35.949,13 euros, que han comprendido intervenciones sobre su estructura, sus accesos y las defensas frente a la acción del arroyo Cañaveroso.

Los trabajos han incluido la limpieza y el despeje de vegetación, la demolición de una losa de hormigón en la margen izquierda del arroyo y la reparación del tablero y de uno de los estribos del puente, que son los apoyos situados en sus extremos.

También se han colocado escolleras de defensa, formadas por grandes bloques de piedra que protegen el terreno frente a la fuerza del agua. En los accesos se han construido dos losas de hormigón armado y se han instalado barreras metálicas de seguridad.

Estas intervenciones han atendido los desperfectos del paso y de su entorno inmediato, donde la circulación depende tanto del estado del puente como de la estabilidad de los tramos por los que se accede a él.

La consejera ha indicado que "la reparación del puente de Doña Austria ha comprendido la estructura, los accesos y las protecciones frente al agua, elementos que deben funcionar de forma conjunta para que el paso reúna las condiciones de seguridad necesarias".

En el conjunto de la provincia de Sevilla, las obras de emergencia por las borrascas disponen de un presupuesto de 2,11 millones de euros, distribuido en dos fases. La primera tiene asignados 1.395.000 euros y, a fecha de 13 de octubre, registra una ejecución de 1.105.700 euros. La segunda, aprobada el 25 de agosto, cuenta con 715.000 euros.

Esta segunda fase da continuidad a las reparaciones durante el otoño, con la finalización del conjunto de los trabajos prevista para el mes de noviembre. Las intervenciones se han contemplado en 21 municipios de la Campiña, la Sierra Sur, Sierra Morena de Sevilla, el Corredor de la Plata y el entorno de Doñana, en función de los daños detectados en vías pecuarias y caminos forestales.

La programación provincial comprende municipios como Alanís, Constantina, Guadalcanal, Utrera, Lebrija, Aznalcázar y Aznalcóllar. Las reparaciones atienden infraestructuras que sirven de acceso a explotaciones y terrenos forestales y que también utilizan los servicios de vigilancia, conservación y emergencia para desplazarse por el medio natural.