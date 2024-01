La Junta pide al PSOE-A que "se aprenda las competencias" y exija al Estado las obras hidráulicas "de una vez"

SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Infraestructuras del Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Real, ha calificado de "sorprendente" la actitud del parlamentario andaluz del PSOE por la provincia onubense, Mario Jiménez y ha tachado de "vergonzosas" las acusaciones de "inacción" a un Gobierno de la Junta de Andalucía que, como ha recordado, "tiene 1.500 millones de euros en ejecución para infraestructuras hidráulicas, tres decretos de sequía aprobados con un importe de 300 millones de euros y un cuarto decreto que se aprueba en las próximas semanas con 200 millones de euros más para obras y ayudas directas al sector agroalimentario".

Real ha animado a Jiménez a pedirle al Gobierno de España "la ejecución de las obras de interés del estado que tiene pendientes con Andalucía", así como a "redoblar esfuerzos en su cuenca del Guadalquivir y auxiliar, como hacemos nosotros, a los municipios".

Real ha subrayado en un comunicado que "nunca antes se había invertido tanto en esta materia, suponiendo ya la obra pública el 42% del conjunto de las infraestructuras públicas puestas en marcha por el Gobierno andaluz", toda vez que ha señalado que "desde el minuto uno iniciamos una carrera contrarreloj para contrarrestar las décadas de gobiernos socialistas en las que el agua nunca fue una prioridad".

En ese sentido, el delegado ha detallado que, "en tan solo cuatro años hemos puesto en marcha 1.097 actuaciones en materia de agua, 111 de ellas grandes infraestructuras hídricas ya finalizadas, logrando una cifra histórica de agua nueva, con 252 hectómetros cúbicos más para regadío y para el abastecimiento de la población, beneficiando a 3,3 millones de andaluces y a 17.300 hectáreas de cultivo".

El director general ha criticado que el parlamentario Mario Jiménez "se jacte de posibles restricciones en los próximos meses por la sequía, acusando de ellas al Gobierno de Andalucía" y le ha recordado que "poco ha hecho el Ejecutivo de España, titular del 67% del territorio de las cuencas de la comunidad autónoma andaluza, por paliar los efectos del déficit hídrico" pidiéndole "más infraestructuras en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir y menos palabrería".

A este respecto, Real ha recalcado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y nuestra consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, "han demostrado su disposición firme a colaborar con otras administraciones para paliar los efectos de la sequía, auxiliando en esta materia a ayuntamientos, diputaciones e incluso al Gobierno de España en sus propias cuencas". "La búsqueda de un protagonismo perdido lleve a políticos como Mario Jiménez a intentar embarrar y sacar rédito político", ha lamentado.

Por último, el director general de Infraestructuras del Agua ha asegurado que "la Junta de Andalucía no hace restricciones, lo que está haciendo es auxiliar a los ayuntamientos para que no se vean abocados a seguir medidas de ahorro", concluyendo que "lo que el parlamentario andaluz Mario Jiménez tiene que pedirle al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es que abandonen su pasividad, ya que no han hecho nada para ayudar a los alcaldes".