Junta reivindica oferta de empleo del Infoca con 332 plazas y Adelante dice que "es personal eventual en fraude de ley"

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha defendido este miércoles en el Pleno del Parlamento de Andalucía que "nunca" el dispositivo del Infoca (Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma) había contado con una Oferta de Empleo Público de 332 plazas, mientras que la parlamentaria de Adelante Andalucía, María del Carmen Bueno, ha replicado que el personal de este operativo "es personal estructural contratado como eventual de 1 de junio a 15 de octubre en fraude de ley".

Crespo, que respondía a una pregunta sobre la prevención de incendios forestales para campaña 2020, ha replicado a la diputada de Adelante Andalucía que "si me está diciendo que antes se hacían de forma ilegal las contrataciones del Infoca" tras reivindicar que "en un año que llevamos" la Junta de Andalucía ha dotado con 332 plazas esa oferta de empleo para el Infoca, aunque la diputada de Adelante ha sostenido que 120 de esas plazas corresponden al anterior Gobierno.

La consejera de Agricultura ha señalado que la campaña del Infoca se centrará en labores preventivas sobre 58.000 hectáreas, tareas que generarán "300.000 jornales y 1.300 empleos verdes", a lo que ha añadido que se han plantado 280.000 plantas hasta mayo.

Además de los recursos humanos, Crespo ha puesto el acento en la mejora de los medios materiales como los 15 millones invertidos en vehículos autobombas, 19 ya presentados y serán 32 los que se adquieran.

María del Carmen Bueno ha centrado su intervención en los recursos humanos del Plan Infoca y le ha preguntado a la consejera de Agricultura si "se van a recuperar los cientos de plazas que no se repusieron entre 2008 y 2015", a lo que ha añadido que sus integrantes "no cuentan ni siquiera con una RPT (relación de puestos de trabajo)", y ha trasladado a Crespo que "esas 212 plazas que saldrán este año no están anunciadas en el BOJA".