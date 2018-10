Junta: El Gobierno elabora el plan sobre hepatitis C de "espaldas a las CCAA"

Actualizado 26/02/2015 12:48:15 CET

GRANADA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha acusado al Gobierno central de usar de forma "partidista" el Plan Estratégico para abordar la hepatitis C y le ha reprochado que lo elabore "de espaldas a las comunidades autónomas" a pesar de que son que ellas las encargadas de llevarlo a la práctica y de "financiarlo en solitario".

A preguntas de los periodistas en Granada, la consejera de Salud ha lamentado que este asunto haya sido usado "fundamentalmente" para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "dijera en el debate del estado de la nación que hay un plan estratégico" y ha censurado que haya sido remitido de manera formal a las comunidades el miércoles por la tarde, "cuando ya era conocido por los medios de comunicación y por la sociedad en general".

Se trata a su juicio de un gesto de "deslealtad institucional" puesto que las comunidades deben tener conocimiento de un plan "donde son actores principales" tanto en su aplicación como en su financiación "en solitario", extremo este último que ha criticado.

"No puede ser que un plan de este tipo no tenga ningún compromiso económico por parte del Ministerio y que unos medicamentos, no solamente para esta enfermedad sino para otras, de un coste tan elevado no tengan ningún apoyo por parte del Gobierno de España".

Así, la consejera ha reprochado al Ejecutivo central que "no se haya cumplido en absoluto" el compromiso adquirido en el último consejo interterritorial de salud de crear un grupo específico para abordar las estrategias de financiación, de forma que no se contempla "ningún apoyo" económico a las comunidades, lo que a su entender "no es en absoluto sostenible" y hace compleja la aplicación del plan.

La consejera ha valorado no obstante que el documento responda "en gran medida" a las demandas que desde comunidades autónomas como Andalucía y Asturias, gobernadas por el PSOE, se hicieron en su día, lo cual considera que tiene "un valor importante".

Sánchez Rubio también ha recordado que el Ejecutivo andaluz presentó hace unos días su propio plan "a la vista de que no tenía información por parte del Ministerio" y ha garantizado que desde la Junta están "comprometidos con las personas que padecen hepatitis C y sus familias y se va a atender a los enfermos ampliamente".

La consejera ha realizado estas declaraciones a los medios antes de asistir en Granada a una sesión del taller de formador de formadores en diabetes en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).