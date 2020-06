Junta sube un 11% las guardias de los trabajadores del SAS y "avanza en la equiparación con el resto del Estado"

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha anunciado en el Parlamento de Andalucía que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "avanza en la equiparación salarial de sus profesionales sanitarios, primer paso para alcanzar la igualdad con el resto del Estado, con la subida retributiva del concepto de jornada complementaria, que se traduce en un aumento que ronda el 11% de media con respecto a 2019". Este incremento ya contempla la subida salarial del 2% correspondiente a 2020.

De este modo, en respuesta a una pregunta planteada en el Pleno por la diputada socialista Manuela Serrano, ha apuntado que los trabajadores del SAS que realizan esta jornada complementaria, las antiguas guardias, "verán regularizado el cobro de este concepto en la nómina complementaria de mayo que se cobra a finales de este mes de junio, con el pago de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo".

"Este pago con carácter retroactivo desde el mes de enero y con la regularización en la nómina de mayo y junio va a suponer un desembolso por parte de la Junta de Andalucía de 9,2 millones de euros para el primer semestre del año", ha explicado.

"Queremos, poco a poco, terminar con años de agravio retributivo que sufren nuestros trabajadores sanitarios con respecto a los de otras comunidades autónomas", ha dicho el consejero, quien ha añadido que "compromiso es firme y claro, queremos mejorar la calidad de la sanidad andaluza", así como "las condiciones laborales de los profesionales sanitarios" a los que Aguirre ha aprovechado para volver a "agradecer su dedicación y su papel en la lucha contra el Covid-19".

Por su parte, Serrano ha afirmado que "el cierre de consultas de atención primaria en verano en zonaS rurales y costeras ha generado una gran preocupación", y le ha reprochado que "tampoco tenga en cuenta el descanso adicional de los profesionales por el Covid". Ha añadido que "teniendo en cuenta las ayudas del Gobierno central al andaluza de 2.000 millones de euros tendría que dar un paso al frente y cumplir con todo lo prometido".

"LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA, MUY PRÓXIMA A LA NORMALIDAD"

El Grupo Parlamentario Socialista también ha preguntado a Aguirre en el Pleno por la actividad quirúrgica, ante lo que ha respondido que se encuentra "en condiciones muy próximas a la normalidad" y que la actividad "se ha reactivado con las condiciones lógica de la pandemia".

"Los hospitales se han reorganizado para la vuelta a la atención una vez superada un poquito la fase del Covid", ha afirmado Aguirre, quien ha destacado que "los primeros 11 días de junio el número total de intervenciones realizadas alcanzó ya el 79,1% de la jornada ordinaria".

"Nuestro objetivo es que la ciudadanía recupera la atención con seguridad y certidumbre con un entorno seguro. No hay que sucumbir ni a la prisa ni a otra presión que no sea la de atender y mejorar la salud de los andaluces, que han visto cómo se ha ido dilatando durante la pandemia el tiempo de respuesta a sus dolencias y ello estamos trabajando", ha manifestado Aguirre.

Por su parte, el socialista José Luis Ruiz ha lamentado que el plan de choque contra listas de espera puesto en marcha por el Gobierno andaluz "se ha quedado en plan fracasado porque no ha conseguido disminuirlas", ya que según las cifras "hay 17 días más de demora media o el 65% de los pacientes están fuera del plazo de garantía".

Además, ha apuntado que la crisis ha provocado el "aumento" de las listas de espera, que según "un estudio se estima en un 50%", lo que "se une a un plan de verano que no cuenta con profesionales suficientes, a que no se ha ofrecido contratación a la totalidad de los MIR, a una falta de rotación que no permitirá el descanso, a cierre de los centros de salud por las tarde y a que se mantengan cerrados hospitales que están finalizados".