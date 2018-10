Junta urge a Gobierno a abordar a la "mayor brevedad" la financiación y grupos piden defender el acuerdo del Parlamento

Publicado 20/06/2018 21:27:02 CET

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha urgido este miércoles al Gobierno central a abordar "a la mayor brevedad posible" la reforma del sistema de financiación autonómica, porque hay una "imperiosa necesidad" de que este proceso se lleve a cabo desde la transparencia y garantizando la igualdad de oportunidades.

Ante el Pleno del Parlamento, tanto el Gobierno andaluz como los grupos de PSOE-A, PP-A, Podemos e IULV-CA han considerado que el documento sobre financiación autonómica que se aprobó por una amplia mayoría del Parlamento está plenamente vigente.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Jiménez Barrios se ha pronunciado sobre el asunto de la financiación autonómica ante el Pleno al hilo de su comparecencia para dar cuenta de la nueva estructura del Gobierno andaluz, que ha conllevado la creación de las consejerías de Economía, Hacienda y Administración Pública y de Conocimiento, Investigación y Universidad, tras la marcha de María Jesús Montero, exconsejera de Hacienda y Administración Pública, para ser la nueva ministra de Hacienda.

El vicepresidente ha garantizado que esta nueva estructura viene a reforzar y acentuar la hoja de ruta que se está desarrollando en esta legislatura, con la prioridad de la creación de empleo y que la recuperación económica llegue a las familias, y con un marcado carácter social.

Ha señalado que el Gobierno andaluz actuará como el "mejor aliado" del nuevo Ejecutivo nacional para revertir la situación de "inmovilismo e inacción" de la anterior etapa del PP, siempre con la mirada puesta en la defensa de los intereses de los andaluces.

Así, ha querido dejar claro que la Junta reclamará al Gobierno de Pedro Sánchez las mismas cuestiones que demandó al Ejecutivo de Mariano Rajoy, algunas tan importantes como la necesidad de un nuevo sistema de financiación y que se dote a Andalucía de las inversiones que le corresponden de acuerdo con su porcentaje de población en el conjunto del Estado.

Ha defendido que el acuerdo de financiación aprobado por una amplia mayoría de la Cámara andaluza es la "guía" que conduce las actuaciones de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Ha indicado que la presidenta pedirá a Sánchez, en el encuentro que mantendrán próximamente, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el debate.

Jiménez Barrios ha puesto en valor la estabilidad política, económica y social de la que hoy goza Andalucía, lo que está permitiendo, entre otras cosas, avanzar en la creación de empleo.

"UNA BOFETADA"

Por su parte, la portavoz del PP-A, Carmen Crespo, ha señalado que la posición de Pedro Sánchez sobre la financiación autonómica evidencia una "venganza" y una clara "bofetada" a Susana Díaz. Ha reprochado a la presidenta su posición de "conformismo, rendida y dócil" tras conocerse el pronunciamiento del presidente del Gobierno sobre la financiación.

Crespo ha querido dejar claro que el PP-A se reunirá con los demás grupos cuando se requiera, pero ha advertido de que el Parlamento ya se posicionó muy claro sobre la financiación autonómica y ahora "le toca" a Susana Díaz defender a Andalucía de la "tiranía" que Pedro Sánchez está demostrando con esta tierra. En su opinión, Sánchez tiene dos motivos para no abrir el debate sobre la financiación, que tiene que "pagar los favores" por la moción de censura, a costa de esta comunidad, y dar una "bofetada" a Susana Díaz. Ha mostrado su preocupación por que "la guerra de egos y la ambición" de Susana Díaz y Pedro Sánchez hayan convertido a Andalucía en "campo de batalla".

La diputada de Podemos Carmen Lizárraga ha señalado que la reforma del sistema de financiación "es lo único importante para Andalucía" y ha valorado que se vaya a convocar una reunión de los grupos para defender el acuerdo que surgió del Parlamento. Ha apuntado que es "inaceptable" la posición de Pedro Sánchez sobre financiación.

Ha querido dejar claro que Podemos va a seguir defendiendo la posición del Parlamento sobre financiación autonómica y ha denunciado que 220.000 andaluces se quedan fuera cada año por la infrafinanciación que sufre Andalucía.

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos, Juan Marín, ha señalado que el pronunciamiento de Sánchez sobre la financiación autonómica pone "complicada" la elaboración de las cuentas públicas. Ha indicado que Cs volvería a votar que "no" al documento del Parlamento sobre financiación y ha apuntado, no obstante, que acudirán a reuniones con los otros grupos si se les convoca, aunque ha querido dejar claro que el grupo de trabajo ya finalizó sus tareas y no está activado.

Asimismo, Marín ha considerado que no era necesaria, a estas alturas de la legislatura, esta nueva reestructuración en el Ejecutivo, cuando tan sólo era cuestión de sustituir a Montero por otra persona. Ha indicado que estos cambios no obedecen a mejorar la eficacia y sólo "confunden" a los ciudadanos.

El portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha señalado que aunque la Junta diga que Andalucía tiene un Gobierno "amigo" con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, hasta ahora ha sido poco amigo, sobre todo, tras el pronunciamiento del presidente sobre el sistema de financiación autonómica.

Ha indicado que el acuerdo parlamentario sobre financiación autonómica sigue vigente y hay que ratificarlo y el Gobierno andaluz tiene que pronunciarse tras el nuevo escenario planteado por Sánchez, y ha pedido a la Junta que exija al Gobierno que el CPFF se convoque antes incluso de la ronda de Sánchez con los presidentes autonómicos.

La diputada del PSOE-A Ángeles Férriz ha defendido la "sensibilidad" de María Jesús Montero sobre la necesidad de un nuevo modelo de financiación y ha criticado que el PP-A "no levantara la voz ni una sola vez" durante el anterior Gobierno de Mariano Rajoy para denunciar la infrafinanciación de Andalucía.

Ha indicado que el "único" responsable de que no haya una financiación justa es el Partido Popular, porque no quiso abordar el debate durante los años que ha estado en el Gobierno de la nación.