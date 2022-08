La Junta ve "una caída moderada" del paro en julio y destaca la bajada del 46% de la contratación temporal

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, José Agustín González, ha indicado que el paro en la comunidad registró en julio "un moderado descenso" con 2.263 desempleados menos, lo que deja el número total

de los registrados en los servicios públicos de empleo --762.539-- "claramente en niveles prepandemia", toda vez que ha destacado que la contratación temporal "ha bajado casi la mitad, un 46% en comparación con julio del año pasado".

Así, en un audio remitido a los medios, ha destacado que "hay que remontarse a agosto de 2019 para encontrar una cifra de parados más baja que esta", al tiempo que ha añadido que "es aparentemente un dato positivo porque nuestra comunidad ha sido capaz de disminuir su desempleo en un contexto de subida generalizada a nivel nacional".

De hecho, "somos la segunda comunidad tras Valencia en la que más ha descendido el paro en términos absolutos, teniendo en cuenta que solo ocho comunidades autónomas han registrado bajadas", ha destacado. Pero, continúa, "lo cierto es que no podemos obviar que si analizamos históricamente el mes de julio, que casi siempre registra descensos, este año la bajada es mucho menor que la de otros años".

Ha explicado que ello puede deberse principalmente a dos motivos. "Por un lado, que en los meses previos al verano, es decir, abril y mayo, ya se iniciaron las contrataciones de verano, se adelantaron muchas de esas contrataciones, y, por otro lado, la reforma laboral y el impulso que ha dado el contrato fijo discontinuo y que está provocando que no haya tantas altas y bajas en el paro registrado con motivo de alguno de los contratos de temporada que se realiza en el sector servicio".

"Hay que tener en cuenta que los fijos discontinuos, cuando no están trabajando, ya son indefinidos, con lo cual no aparecen en la lista de paro registrado, y, por lo tanto, no influyen ya en ese ascenso y descenso del paro, salvo cuando son contratados por primera vez", ha precisado el secretario general de Empleo, quien ha apuntado que, además, "hay que sumar que la contratación temporal ha bajado casi la mitad, un 46% en comparación con julio del año pasado", un dato que "avala este análisis sobre la influencia de la reforma laboral en los datos de julio".

Respecto al análisis de datos de julio por sectores, el descenso del paro "está motivado, como es habitual en estas fechas, sobre todo por el sector servicios, junto con el colectivo sin empleo anterior", aunque "también baja el sector industria". Sin embargo, ha concretado que la construcción y la agricultura es donde "ha habido aumento de desempleo".

En cuanto a los datos interanuales al paro en los últimos doce meses "se siguen registrando cifras muy positivas, con un descenso de 65.957 desempleados", lo cual significa que "son buenos resultados, aunque ya lejos de la cifras tan abultadas de meses atrás que estaban más afectada por el efecto rebote que causó al final de la pandemia".

Asimismo, y sobre la Seguridad Social, ha señalado que pese a que registra un descenso de afiliados en julio, "refleja que en este último año seguimos manteniendo un buen ritmo de creación de empleo, con 114.967 afiliados más, lo cual supone mantener junto a Cataluña y Madrid las posiciones del liderato en creación de empleo".

En conclusión, González ha subrayado que el mes de julio "ha reflejado una caída moderada del paro inferior a la media de este mes a lo largo de la historia estadística", aunque este descenso menos pronunciado "es menos negativo de lo que ve aparentemente pueda parecer, ya que se debe a que este año las contrataciones de verano se han adelantado y a que la reforma laboral y el crecimiento del contrato fijo discontinuo va a provocar que no tengamos tantas oscilaciones en la cifra de paro en algunos sectores y puestos de trabajo concretos".

"En cualquier caso, vivimos momentos complicados y, por tanto, habrá que esperar a poder verlo para estudiar el efecto que está teniendo la inflación y esa falta de componentes en la industria y en la construcción, y cómo está repercutiendo en el mercado laboral, ya que el sector servicio, por ahora, es el que está tirando de la economía andaluza", ha concluido.