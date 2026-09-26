El Juzgado archiva la causa sobre la muerte de dos trabajadores en la aceitera de Pinos Puente (Granada)

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GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha archivado la causa por la muerte de dos trabajadores en el incendio de una aceitera en Pinos Puente que se produjo a mediados de agosto del año pasado.

Tras analizar los informes aportados a la causa, entre ellos de la Guardia Civil, el juzgado ha concluido que no puede constatarse ninguna negligencia en lo ocurrido y ha acordado el archivo, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 17 de agosto de 2025, cuando se produjo un incendio en esta fábrica de aceite situada en la calle Estación de Ferrocarril en la que los dos operarios fueron localizados sin vida.

El Grupo Empresarial Sierra Sur --al que pertenecen estas instalaciones de Pinos Puente-- señaló en aquel momento que el lugar donde se produjo el accidente cumplía con todas las medidas de seguridad y prevención.

Junto a ello, trasladaron su colaboración con las autoridades para esclarecer las circunstancias que habían desencadenado esta tragedia en el tajo.

En la empresa afirmaron estar "devastados por los acontecimientos", expresando su "más sentido pésame a las familias" de estas dos "extraordinarias personas".