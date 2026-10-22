Licitada en Jaén la concesión demanial para una estación de recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos

Emplazamiento de la futura estación de recarga de vehículos eléctricos. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha abierto el plazo para la presentación de ofertas de las empresas interesadas en la concesión demanial de uso privativo destinada a la implantación, mantenimiento y explotación de una estación de recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos en Las Fuentezuelas.

En concreto, se contemplan diez plazas reservadas para este servicio, situadas entre las calles Fuente del Pinillo y Fuente del Alamillo, según ha informado este jueves el concejal de Patrimonio y Medio Ambiente, José María Cano.

La licitación --con un presupuesto de 125.840 euros y plazo para presentar ofertas hasta el 5 de noviembre-- "permitirá avanzar en la dotación de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos en la ciudad, facilitando nuevas alternativas a los usuarios y favoreciendo el desarrollo de este tipo de movilidad".

El edil ha explicado que la concesión permitirá abordar de forma integral la puesta en marcha de la estación, incluyendo su instalación, mantenimiento y explotación, con el objetivo de disponer de un servicio de recarga ultrarrápida en este punto de la capital.

Las diez plazas previstas estarán destinadas a dar respuesta a las necesidades de los conductores que utilizan vehículos eléctricos y requieren opciones de recarga accesibles en el entorno urbano.

"Esta actuación se enmarca en el trabajo que desarrolla el área de Patrimonio para impulsar la implantación de puntos de recarga en diferentes espacios de la ciudad, atendiendo también las peticiones trasladadas por los vecinos", ha afirmado.

En este sentido, Cano ha indicado que el Ayuntamiento continúa con la tramitación de otras ubicaciones que permitan extender progresivamente esta infraestructura por la capital jiennense.

Asimismo, ha señalado la importancia de "avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible desde una planificación realista", que permita incorporar nuevas soluciones de transporte y mejorar los servicios disponibles para la ciudadanía, sin perder de vista la convivencia entre los vehículos eléctricos y los de combustión durante el proceso de transición.