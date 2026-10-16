El líder de UGT-A pide a Moreno "reconocer el día del sindicalismo de clase en Andalucía" como acto de "justicia social"

El secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín, interviene en el acto de entrega del premio 'Por un poder andaluz'. - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha pedido este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, el reconocimiento del Día del Sindicalismo de Clase en Andalucía como un acto de "justicia sindical y social", al tiempo que ha reivindicado la necesidad de renovar la concertación social en la comunidad autónoma como instrumento para impulsar la prosperidad y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el acto de entrega del premio 'Por un poder andaluz', otorgado por la Fundación Alejandro Rojas Marcos, que este año ha recaído en el dirigente sindical y que se ha celebrado en la sede de UGT Andalucía en Sevilla, con la participación del presidente de la Junta, Juanma Moreno; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, entre otros representantes institucionales y sindicales.

En este contexto, Martín se ha dirigido directamente al presidente andaluz para agradecerle su compromiso con el diálogo social. "Quiero reconocer hoy aquí tu apuesta y tu fe en el diálogo social y en la concertación como instrumento de prosperidad", ha señalado, antes de trasladarle sus dos peticiones.

"Quiero aprovechar tu presencia hoy en nuestra sede y pedirte renovar ese espíritu de concertación social y también solicitarte el reconocimiento del Día del Sindicalismo de Clase en Andalucía como acto de justicia sindical y social", ha reclamado el secretario general de UGT-A.

Durante su discurso, el dirigente sindical ha insistido en la importancia del diálogo social y la concertación como herramientas para alcanzar acuerdos entre administraciones, organizaciones empresariales y sindicatos, al considerar que constituyen "uno de los mayores activos de nuestra sociedad y de nuestra democracia".

En esta línea, ha defendido que el verdadero poder de Andalucía no reside únicamente en las instituciones, los gobiernos o las empresas, sino también en la capacidad de su sociedad civil para organizarse y promover cambios. "El verdadero poder de Andalucía nace cuando su sociedad civil es fuerte, organizada y consciente de su capacidad de cambio", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado la importancia de que las administraciones cooperen y de que empresarios y sindicatos sean capaces de alcanzar acuerdos "siempre pensando en el interés general de esta tierra", al tiempo que ha reivindicado la negociación colectiva como un instrumento de progreso y la concertación social como una vía para avanzar en derechos y bienestar.

Martín ha defendido que el sindicalismo constituye una forma de compromiso social y ha asegurado que continuará trabajando por la prosperidad de Andalucía desde la independencia, el diálogo y la firmeza. "Lo haré como siempre lo he hecho, con independencia, con criterio, con diálogo y con firmeza cuando sea necesario", ha subrayado.

Por otra parte, ha advertido de los desafíos que todavía afronta la comunidad autónoma, entre los que ha citado el desempleo, la marcha de jóvenes a otros territorios y las desigualdades territoriales. "No podemos tolerar el continuo debilitamiento del estado del bienestar. Por ello, necesitamos fortalecer y blindar los servicios públicos hoy más que nunca", ha sostenido. En este sentido, ha reivindicado la importancia del autogobierno andaluz como herramienta para mejorar la vida de la ciudadanía y ha recordado las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 y el referéndum del 28 de febrero de 1980 como hitos de la conquista de la autonomía.

Asimismo, ha defendido que Andalucía dispone actualmente de importantes fortalezas, como sus universidades públicas, empresas competitivas, sectores estratégicos y recursos naturales, aunque ha insistido en que su principal patrimonio reside en la ciudadanía y, especialmente, en la clase trabajadora. "El verdadero poder andaluz está en la clase trabajadora que con su esfuerzo levanta esta gran tierra", ha manifestado Martín, quien ha abogado por seguir construyendo una Andalucía "de la que nadie tenga que marcharse" y en la que "el crecimiento económico camine siempre de la mano de la justicia social".

CEA CONFÍA EN RENOVAR EL PACTO SOCIAL Y ECONÓMICO EN LA NUEVA LEGISLATURA

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha coincidido en la necesidad de reforzar el diálogo social y ha expresado su confianza en que la Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales puedan renovar en la próxima legislatura las iniciativas de concertación desarrolladas durante los últimos años.

En concreto, ha recordado que el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía se firmó en 2023 y ha defendido la conveniencia de continuar evaluando los objetivos alcanzados para impulsar nuevos acuerdos. "Desde CEA confiamos en que entre todos seamos capaces de seguir evaluando las metas alcanzadas y, lógicamente, renovar en esta nueva legislatura una serie de iniciativas que pueden ser muy positivas", ha señalado González de Lara, quien ha insistido en la importancia de buscar puntos de encuentro entre las diferentes organizaciones.

En este sentido, ha defendido que el diálogo social constituye "la principal infraestructura que tiene un territorio" y un elemento fundamental para preservar la paz social, al permitir que representantes con posiciones diferentes alcancen acuerdos anteponiendo el interés general a los intereses particulares.

"Los acuerdos requieren esfuerzo para alcanzarlos, lealtad para respetarlos y voluntad para llevarlos a la práctica", ha afirmado el presidente de la patronal andaluza, quien ha considerado que esta capacidad de entendimiento constituye una de las principales fortalezas de Andalucía.

Asimismo, ha destacado el papel de la negociación colectiva en la comunidad autónoma y ha precisado que actualmente existen 800 convenios colectivos vigentes en Andalucía, con un ámbito de cobertura de más de 400.000 empresas y más de dos millones de trabajadores.

A su juicio, estos acuerdos contribuyen a generar estabilidad y confianza, mejorar las condiciones laborales, fortalecer el empleo y atraer inversiones, incluso cuando las negociaciones atraviesan momentos de desacuerdo o tensión. Por otra parte, González de Lara se ha dirigido directamente al presidente de la Junta para agradecerle su compromiso con el diálogo social. "Lo has demostrado, has cumplido tu palabra, lo has hecho con rigor, con seriedad y lo digo aquí públicamente", ha manifestado.

En esta línea, ha valorado que Moreno haya situado al vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, como una de las personas de referencia para continuar impulsando esta interlocución, al considerarlo una persona "firmemente comprometida con este diálogo social".

"Creo que se va a seguir haciendo un gran trabajo y creo que los empresarios seguiremos en esta etapa mostrando toda nuestra firmeza por continuar la senda que hemos empezado", ha asegurado.

Finalmente, el presidente de CEA ha reconocido la trayectoria de Óskar Martín y su disposición al entendimiento, incluso en las cuestiones más difíciles, y ha reiterado la voluntad de la patronal de mantener la colaboración con las organizaciones sindicales y las administraciones.

"En estos tiempos complejos e inciertos, de tanto ruido y crispación, donde parece que la moderación no cotiza al alza", González de Lara ha defendido la necesidad de continuar apostando por el diálogo social como una herramienta para transformar las diferencias en acuerdos que permitan mejorar la vida de los andaluces.