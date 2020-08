La lluvia en Córdoba beneficia en parte a la vendimia Montilla-Moriles, que no registra daños

CÓRDOBA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha valorado este miércoles que las lluvias caídas este martes en la provincia han sido "más positivas que negativas, en principio", para la vendimia del marco Montilla-Moriles, que no registra daños y en la noche de esta jornada prevé comenzar la recolección de la variedad Pedro Ximénez.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la sectorial de Viña de Asaja Córdoba, Juan Manuel Centella, ha informado de que "ha llovido bastante, pero daños no ha habido", y "en algún caso ha beneficiado", porque "las viñas después de los días de altas temperaturas estaban con la uva aflojándose" en la maduración.

Por tanto, las lluvias "incluso para la maduración" son "interesante", porque "con temperaturas más moderadas se produce mejor que con temperaturas excesivas", ha detallado.

Además, ha apuntado que "no ha habido granizo en general en la zona, aunque puede haber caído algún granizo muy puntual", y "la lluvia que ha caído, a pesar de que ha sido importante, del orden de 30 y 40 litros por metro cuadrado, ha sido en un tiempo razonable y no ha sido muy concentrada", con lo cual "no se aprecian daños por las lluvias", ha dicho.

Mientras, Centella ha explicado que "se está al final de la recolección de las variedades tempranas", como la Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo y Moscatel, que producirán los primeros mostos con los que se harán los vinos jóvenes.

Al respecto, ha apuntado que en la noche de este martes se iba a iniciar la recolección de la Pedro Ximénez, pero "con la lluvia que ha caído se retrasa un día y esta noche continuará la vendimia con la Pedro Ximénez", ha aseverado.

"Se presenta una cosecha muy parecida a la del año anterior, con 38 millones de kilos de uva, bastante corta", después de que "este año había esperanzas en que tras una primavera tan lluviosa hubiese una cosecha superior, pero estará aproximadamente como el año pasado", ha admitido.

Según ha comentado, "la lluvia llegó en la primavera y ya la cepa había presentado sus racimos y lógicamente eso ha permitido que la planta se desarrolle adecuadamente y la uva esté en perfectas condiciones, pero no más cantidad".

SANIDAD "MUY BUENA"

Por otra parte, la sanidad de la uva es "muy buena" y tiene un aspecto "fantástico", a lo que ha agregado que "se había retrasado la maduración como consecuencia de los días de calor, pero ahora empieza otra vez a coger su ritmo al refrescar en el campo y la uva va a madurar perfectamente".

Sobre las uvas tintas, ha informado de que ya se ha recolectado la variedad Merlot y queda la Syrah, Tempranillo y Cabernet Sauvignon. Así, cree que "en la próxima semana estarán la Tempranillo y Syrah y un poco después la Cabernet".

En general, Centella ha explicado que "ha habido inicialmente una vendimia un poco más temprana, pero luego, como consecuencia de las temperaturas, se ha ralentizado un poco la maduración y ha llevado a fechas más normales de recolección".