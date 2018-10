Loles López descarta que una hipotética victoria de Casado pudiera ser un "riesgo" para la dirección del PP-A

Publicado 20/07/2018 14:25:57 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha descartado este viernes que una hipotética victoria de Pablo Casado en el Congreso extraordinario que el PP celebra este fin de semana pueda suponer "un riesgo" para la dirección regional del PP después de que el presidente de los 'populares' andaluces, Juanma Moreno, se haya posicionado a favor de la candidatura de la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría al liderazgo nacional del partido.

En declaraciones a los periodistas en el Hotel Madrid Marriott Auditorium, donde entre este viernes y el sábado se celebra el Congreso extraordinario del PP del que saldrá el sustituto de Mariano Rajoy en la presidencia del partido, y a la pregunta de si una hipotética victoria de Casado puede suponer "algún riesgo para la dirección regional del PP" andaluz, Loles López ha respondido que "absolutamente ninguno".

Al respecto, se ha remitido "a las palabras que han dicho tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Pablo Casado" --los dos candidatos a la Presidencia del PP--, quienes "tienen muy claro que en Andalucía hace falta un cambio de gobierno, y ese cambio de gobierno sólo puede venir de la mano de Juanma Moreno".

"Ambos lo han dicho personalmente", ha remarcado López, quien, además, al ser cuestionada sobre si espera que el "peso" del PP-A en el conjunto del partido se vea reflejado en la nueva Ejecutiva nacional del PP que salga de este congreso, ha señalado que dicho peso "seguramente se verá" reflejado. "No me cabe la menor duda", ha agregado, para apostillar que, de todos modos, "ahora mismo no estamos en eso, en cargos y puestos, sino en que de este congreso salga un partido fuerte, unido y ganador".

En esa línea, Loles López ha valorado que el PP "ha celebrado un congreso ejemplar, amplio, democrático y abierto", destacando que "sólo hacen falta 100 avales para presentarse" como aspirante a presidir el partido, paso que han dado "un amplio número de magníficos candidatos", todos ellos "personas formadas, con gestión y con bagaje".

No obstante, la secretaria general del PP-A ha remarcado que los militantes "hablaron en la primera vuelta" del Congreso, con la votación del pasado 5 de julio, y "dejaron claro" que querían que Soraya Sáenz de Santamaría "fuera la presidenta" del PP.

POR UN PP "FUERTE Y UNIDO"

"Mañana hablarán los compromisarios, pero lo más importante es que de este congreso tiene que salir un Partido Popular fuerte y unido", porque un PP así es un partido "ganador", que es lo que, a juicio de López, "necesita España y también Andalucía".

De igual modo, López ha apuntado que "el proyecto del PP a nivel nacional siempre tiene que contar con el PP andaluz, por distintas razones". "Una, porque somos la comunidad autónoma más poblada; otra, porque somos la organización territorial con más afiliados", y, además, porque "las primeras elecciones" previstas próximamente "se celebran en Andalucía". De esta manera, "por distintas razones, Andalucía es crucial en el proyecto del PP a nivel nacional", ha resumido la secretaria general del PP-A.

Sobre la posibilidad de que se alcanzara un acuerdo de integración entre las candidaturas de Sáenz de Santamaría y Casado antes de la votación de compromisarios de este sábado, López ha señalado que "la mayoría de militantes" siempre ha hablado de que "querían integración", y la ex vicepresidenta del Gobierno "ha dicho que tenía abierta la puerta a la integración hasta el último minuto", por lo que Sáenz de Santamaría "sigue teniendo totalmente abierta esa puerta".

RAJOY, "UN GRAN PRESIDENTE"

Finalmente, Loles López ha valorado la figura de Mariano Rajoy, de quien ha destacado que "ha sido un gran presidente del Gobierno, quizá el mejor que ha tenido España", además de "un gran presidente del PP". "Ha sido un señor, y hemos visto cómo en este congreso él ya ha dicho que sería neutral, y así se ha mantenido", ha agregado.

López ha apuntado que de Rajoy espera en este congreso "ver lo que he visto siempre en él, un gran político y una gran persona" que "sabe poner a España siempre por encima de todo", y "en este caso defendiendo al PP en su conjunto". "Somos un gran partido", ha rematado la secretaria general del PP-A.