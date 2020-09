López (PP-A) saluda que el Gobierno "rectifique" sobre los ahorros de ayuntamientos, aunque "no va a bajar la guardia"

Loles López (c) en la reunión con el grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén.

JAÉN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Andalucía, Loles López, ha saludado que el Gobierno "parece que empieza a rectificar" con respecto a los ahorros de los ayuntamientos, si bien ha subrayado que no van "a bajar la guardia" para que los recursos se queden en manos de los vecinos.

Así lo ha señalado este martes a los periodistas en Jaén antes de reunirse con el grupo municipal 'popular' en el Consistorio de la capital, ante el nuevo decreto ley del Ministerio de Hacienda que incluye la suspensión de la regla de gasto para el año 2020.

En su intervención, en primer lugar, ha subrayado la importancia del plan Andalucía en Marcha presentado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con "3.450 millones para activar la economía de la comunidad" anticipándose "a las consecuencias" de la pandemia de la covid-19.

Tras recordar que prevé acometer en tres años infraestructuras sanitarias, educativas, hidráulicas y de comunicación "muy necesarias", López ha valorado que "no se suben impuestos" y, sobre todo, que "cuenta con el beneplácito de la sociedad civil" en "una situación tan complicada" como la actual.

"Simplemente hay una parte que no acompaña en este viaje ilusionante y difícil y se llama Susana Díaz y PSOE", ha dicho no sin lamentar que "no haya aprendido que en la oposición también hay que ser constructiva". Una falta de cooperación, según ha añadido, de la que hay "muchos ejemplos", aunque "uno ha dolido especialmente: "cuando PSOE y Podemos se han querido llevar los ahorros de los ayuntamientos, de los vecinos".

Para la dirigente 'popular', "en vez de alzar la voz y defender a Andalucía, decidió callar y consentir". Sin embargo, se ha "dado la batalla" defendiendo que el Gobierno debía "permitir usar esos ahorros para responder a la situación de pandemia" y, finalmente, "perdieron" en el Congreso al tumbar el decreto-ley sobre el uso de remanentes municipales "y ganó el pueblo".

"No obstante, también puedo decir que no vamos a bajar la guardia. El dinero de los andaluces es de los andaluces y se queda en Andalucía", ha manifestado López, quien ha abogado por el cambio de la normativa. Así, a preguntas de los periodistas sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, ha afirmado que "se sacó en crisis económica" con "unos parámetros que marcaba la UE".

De este modo, "una vez que esa crisis ha pasado" y se ha "entrado en una situación que no habíamos vivido en la vida", ha apuntado que "la lógica te dice que procede una modificación". "Que se la ha pedido el propio PP y ellos preferían en vez de modificar quedarse con el dinero de los jiennenses, andaluces y españoles", ha apostillado.