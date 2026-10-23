Lorena Guerra encabeza la candidatura del PP de Córdoba al Congreso de los Diputados. - PP

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidatura del PP de Córdoba al Congreso de los Diputados, en las Elecciones Generales del 29N, estará encabezada por la hasta ahora senadora Lorena Guerra.

Según ha detallado el PP, Guerra es ingeniera técnica Agrícola con más de una década de experiencia en el sector agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias por la Universidad de Sevilla.

Desde 2023 es senadora del Reino de España por Córdoba, y en la Cámara Alta ha ostentado la portavocía de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, además de formar parte como vocal en las comisiones de ODS, Juventud, Incompatibilidades y Transformación Digital.

En la actualidad es la presidenta de la Alianza Rural del PP de Andalucía, forma parte del Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Andalucía y del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Córdoba.

Amante de la agricultura y la maquinaria agrícola y 'agro influencer', ha recibido el premio Felipe González de Canales como joven empresarias en 2021, el Premio Joven Agricultor de Asaja en 2022, el reconocimiento en Pro de la Sostenibilidad en el Medio Rural del GDR del Valle del Guadiato en 2020, y recientemente ha sido incluida en la Lista Forbes como una de las 50 profesionales más influyentes y que representan el presente y el futuro del agroalimentario andaluz.