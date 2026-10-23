La Loyola prevé que la economía andaluza mejore cinco décimas en 2026 por el tirón de la industria y exportaciones

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SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 42º Informe Loyola Economic Outlook (LEO) revisa al alza las previsiones de crecimiento económico para el año 2026 y 2027 en Andalucía con respecto al informe anterior. El principal motivo es la evolución favorable observada en el sector industrial y en el sector exterior, lo que prevé situar el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz en el 2,7% en 2026 y en el 2,2% en 2027, frente a los 2,2% y 1,8% estimados en primavera, y una décima por encima de las proyecciones para España en ambos años.

El informe, elaborado por investigadores del Departamento de Economía de la Universidad Loyola, analiza la coyuntura internacional, nacional y regional, ha explicado la institución en una nota. Según María del Carmen Delgado, directora del Departamento de Economía de la Universidad Loyola y directora ejecutiva del informe, "en conjunto, las previsiones dibujan un escenario de crecimiento más sólido que el anticipado en primavera, en el que Andalucía recupera un ligero diferencial positivo frente a la media nacional. La inflación, sin embargo, se aleja del objetivo del 2% debido a factores externos. La sostenibilidad de esta expansión dependerá de la evolución del Conflicto en Oriente Próximo y del precio de la energía, de la política arancelaria estadounidense y de la recuperación de la demanda europea".

El informe presenta unas previsiones económicas para España y Andalucía, destacando un crecimiento ligeramente superior para Andalucía. Además, la comunidad autónoma creará empleo a mayor ritmo y registrará una inflación algo menor, aunque mantendrá una tasa de paro significativamente superior a la nacional. La producción industrial andaluza, medida por el Índice de Producción Industrial (IPI) y, por tanto, libre de efectos de precio, aumentó un 4,6% interanual entre enero y julio, frente al 1,3% del conjunto de España. El valor añadido bruto industrial creció un 5,1% en el segundo trimestre, frente al 1,8% del sector a nivel nacional (IECA, 2026). Por su parte, que la cifra de negocios industrial (+9,4%) crezca el doble que las exportaciones (4,7%) sugiere que la demanda interna y los precios también están contribuyendo.

"Aun así, resulta más prudente hablar de un ciclo industrial expansivo que de una reindustrialización consolidada porque el crecimiento industrial se concentra en pocas ramas de suministro: energía, material de transporte y química", analiza la directora ejecutiva del informe. El sector exterior también incide en el impulso de la economía andaluza. Las exportaciones alcanzaron 25.698 millones de euros entre enero y julio, un 4,7% más que un año antes y más del doble que en España (2,2%). "Destacan, sobre todo, la minería (+39,7%) y la aeronáutica (+24,7%). A ello se suman factores de apoyo como la reactivación de proyectos de minería metálica; el aumento del gasto europeo en defensa, que favorece al clúster aeroespacial de Sevilla y Cádiz; y las inversiones vinculadas a la energía y al hidrógeno verde", explica Delgado.

Igualmente, se estima que el mercado laboral se verá favorecido gracias al turismo, los servicios y la actividad industrial. El número de ocupados crecería un 2,7% en 2026 y un 2,1% en 2027, por encima de lo previsto en el número anterior y tres décimas por encima de la tasa prevista en ambos años. Sin embargo, las previsiones reflejan que Andalucía seguirá presentando una tasa de desempleo notablemente superior a la española, en un contexto marcado por la persistencia de la inflación y la incertidumbre internacional. Aunque la tasa de paro bajará al 14,7% en 2026 y al 14,3 en 2027, los niveles más bajos desde 2008, la diferencia con España en 2026 sería de 4,9 puntos porcentuales y en 2027, de 4,7 puntos.

En cuanto a la inflación, la previsión para Andalucía (3,5% en 2026 y 2,7% en 2027) se situará por debajo de la nacional (3,7% en 2026 y 2,8% en 2027), una diferencia que podría reflejar una composición distinta de la cesta de consumo regional. En cualquier caso, la inflación se estima por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo durante todo el horizonte de previsión. Los indicadores recientes reflejan una evolución desigual de la economía española y andaluza, con un comportamiento favorable de los servicios y el turismo, pero señales de debilidad en la construcción, el saldo comercial y la afiliación en Andalucía. Los más recientes muestran un comportamiento favorable de la actividad turística, tanto en España como en Andalucía, y del sector servicios a nivel nacional, aunque persisten señales de debilidad en otros ámbitos.

El consumo aparente de cemento retrocedió en agosto un 5,1% interanual a nivel nacional y un 4,8% en Andalucía, mientras que ambas economías mantienen saldos comerciales negativos, pese a su mejora en los últimos meses. Las principales diferencias se observan en el mercado laboral: mientras España registra un dinamismo de la afiliación superior al habitual en septiembre, Andalucía acumula descensos mensuales desde julio, reflejo de su mayor exposición a la estacionalidad de los servicios y la agricultura. La economía mundial mantiene su crecimiento pese al impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha provocado un fuerte encarecimiento de la energía, un repunte de la inflación y nuevas subidas de los tipos de interés. El Fondo Monetario Internacional eleva al 3,1% su previsión para 2026 y al 3,4% para 2027, mostrando cierta resistencia de la economía internacional pese a la incertidumbre.

El encarecimiento del petróleo y el gas está provocando un repunte de la inflación y un endurecimiento de las condiciones financieras. De hecho, el petróleo Brent alcanza los 114 dólares por barril en septiembre, un 61% más que en febrero, mientras que el precio del gas europeo se multiplica por 2,3. La inflación repunta hasta el 3,7% en Estados Unidos y el 3,8% en la zona euro en septiembre, y los bancos centrales endurecen su política monetaria. La Reserva Federal eleva los tipos hasta el 3,75%-4% y el BCE sitúa su tipo de depósito en el 2,5%. En este contexto, la zona euro crece de forma modesta con previsiones del BCE del 0,9% para 2026 y del 1,4% para 2027.