Maeztu anima a la acogida "comprometida" de MENA "frente a los discursos de la xenofobia y la criminalización"

Publicado 15/10/2019 14:36:35 CET

El Defensor del Pueblo andaluz junto con su homólogo estatal inauguran en Sevilla las 34 Jornadas de coordinación de defensores del pueblo

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha alentado este martes a la sociedad a la acogida "consciente y comprometida" de los menores extranjeros no acompañados (MENA) "frente a la amenaza de los debates que asocian a estos niños y niñas a la delincuencia, los privilegios frente a los que ya están aquí, los discursos xenófobos o la criminalización de este fenómeno, que sin duda oscurece la inmensa contribución de esta generación migrante a la sociedad".

Así lo ha indicado este martes durante la inauguración en Sevilla, junto al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, de las 34 Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, organizadas por la institución andaluza, y en la que ha participado también la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet. Este miércoles dichas jornadas se trasladan al Campo de Gibraltar.

Maeztu ha señalado que al igual que el cambio climático, "los movimientos masivos de personas vulnerables en búsqueda de mayores y mejores oportunidades van a continuar", y que en este fenómeno los niños "se han convertido en un nuevo actor migratorio, y va a ir a más". "Por eso la pregunta no es si se debe acoger, sino cómo, eso es lo urgente", ha matizado.

En esta inauguración, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que "nos jugamos muchos" en esta acogida y ha indicado que se debe entender que "no es una carga, es un beneficio a la sociedad". "La migración de los pobres es tan antigua como la humanidad y pone a prueba nuestro sentido de la justicia; no debemos abordarlo como un problema, sino como una oportunidad para recuperar nuestra identidad", ha señalado Jesús Maeztu, para quien los menores extranjeros tienen el "derecho a ser tratados con hospitalidad y no a ser rechazados con hostilidad".

El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado "lo contradictorio de la situación, porque los mismos países que abogan por la supresión de fronteras y el libre tránsito como premisas sobre las que construir ese mundo globalizado, supuestamente mejor y más justo, son a la vez los primeros en demandar el cierre de fronteras y las restricciones al libre tránsito, cuando estas premisas se aplican, no a las mercancías, sino a las personas".

"Sin embargo, muchos de estos países, a la hora de afrontar este fenómeno, parece como si solo fueran capaces de vislumbrar al inmigrante que pretende participar de sus riquezas y su bienestar", ha señalado, a la vez que ha indicado que también "ponen el foco de atención en el importante volumen de recursos que detraen de los sistemas de protección".

"Mientras, un velo les oculta al niño que demanda su amparo y protección y quizás sea por ello que la legislación que se pretende aplicar a estos menores sea con preferencia la de extranjería y no la de protección de menores", ha afirmado Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz ha concluido que "un niño nunca es un inmigrante porque es una persona que por su situación tiene derecho a una especial protección y tutela de los poderes públicos". "A un niño no se puede ni se debe añadir apellidos como inmigrante o refugiado, su estatuto jurídico debe ser siempre y, en todos los casos, el de menor de edad por encima del estatuto de persona extranjera", ha defendido.

Asimismo, ha pedido mediadores interculturales para los menores, además de que el Ministerio Fiscal garantice en 48 horas las pruebas que determinen la edad de los jóvenes migrantes, de modo que "ningún niño esté en un CIE, ni ningún mayor esté en un centro de menores".

Por su parte, el Defensor del Pueblo de España ha expresado que este fenómeno no es solo español, pero dentro del país está localizado en una parte del territorio, "no en la parte occidental sino más en el lado mediterráneo". "Tenemos que hacer llegar a los gobiernos y a las formaciones políticas que esta situación de dualidad no es mantenible en el tiempo y no es justa", ha argumentado Fernández Marugán.

El Defensor del Pueblo también ha elogiado "el esfuerzo de la sensibilización por parte de las administraciones" y ha llamado a "intentar comprender por qué cada año siguen llegando niños, a lo que los defensores van a poner toda su atención".

En la inauguración han asistido, además, la Valedora del Pueblo gallego, Dolores Fernández Galiño; Diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes; Ararteko del País Vasco, Manuel Lezertúa; Justicia de Aragón, Ángel Dolado; Síndic de la Comunidad Valenciana en funciones, Ángel Luna; Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana y Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Echéniz, entre otras autoridades.