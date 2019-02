Maeztu promete "no retroceder ni un ápice" en la defensa de leyes que consagran derechos

Actualizado 07/02/2019 7:48:43 CET

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor de Pueblo Andaluz y Defensor del Menor en funciones, Jesús Maeztu, ha asegurado que "no dudará ni será tibio" en la defensa de leyes que consagran derechos como la igualdad o la diversidad sexual, en las que "no retrocederemos ni un ápice".

Así se ha pronunciado al ser preguntado por la llegada de Vox al Parlamento andaluz en una entrevista a la Cadena Ser Andalucía, recogida por Europa Press, en la que también se ha referido a la "dureza" económica se sufren algunos sectores y grupos que "siguen sin recuperarse", y que necesitan cobrar la renta mínima o recibir las ayudas para el alquiler. "Hay nichos de generacionales y de género que todavía no han conseguido la recuperación", abunda.

Sobre empleo, Maeztu afirma que "la precariedad laboral sigue" y apuesta por "cambios" en la reforma laboral que "supongan que la gente no sufra esta precariedad", a la par que asegura que la renta mínima de inserción social "le preocupa mucho" y que "no levantamos cabeza" en esta tema, porque "fue un decreto que se hizo vía urgencia, entró en vigor en enero y las ayudas tardan entre ocho y diez meses en concederse".

"El sistema no está engrasado, con falta de personal, problemas en la gestión, la denegación de muchas solicitudes y unos servicios comunitarios que no ofrecen buena información", añade el Defensor, que explica que se hace dos meses se hizo una revisión con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales porque el decreto "no está bien diseñado".

Afirma que "se sentará todas las veces que tenga que sentarse" con el Gobierno, porque la renta mínima y las ayudas al alquiler son dos cuestiones "imprescindibles", para lo cual está esperando que haya una estructura definitiva del nuevo Ejecutivo, al que desea "suerte". "Ellos tienen que estar comprometidos con lo que han predicado y tengo que hacerles ver que se ejecute", pero "habrá que darles margen", manifiesta.

De este modo, y sobre la entrada de Vox en el Parlamento, apunta que "la situación de Andalucía no preveía un vuelco de esta naturaleza", pero añade que "ha sido lo que los andaluces han votado y hay que respetarlo y que haya normalidad democrática".

En este sentido, y acerca del hecho de que Vox haya puesto en solfa derechos consagrados como la igualdad o la diversidad sexual, Maeztu ha respondido que la violencia de género "no es un planteamiento ideológico ni doméstico, sino la conquista del intento de llegar a la igualdad entre mujeres y hombres" y ha dicho que "a finales del siglo XX hay tres cosas asentadas: el pacifismo, el feminismo y el ecologismo".

"En las leyes que han dado un paso adelante en diversidad sexual y derechos de las personas o en igualdad entre hombres y mujeres, lo tengo claro, no voy a dudar ni ser tibio, defendiéndolas como leyes asentadas", manifiesta el Defensor, añadiendo que en este sentido tiene competencias y las empleará.

Además, y en el tema de inmigración, ha señalado que está trabajando con el Defensor Estatal "con total libertad" en el asunto de los menores extranjeros no acompañados (MENA). "Se ha hablado con los defensores de España y estamos haciendo una reflexión muy honda con los sistemas públicos y privados, que culminará después del verano con unas jornadas en Sevilla".

Por último, Maeztu se ha mostrado además "muy satisfecho" con la mediación, de las que estaban previstas unas 100 y al final son ya 150. "La mediación es un alternativa de la queja para que lo que se arregla en seis u ocho meses se pueda arreglar en 15 días". Y ante la pregunta de si le gustaría seguir en el cargo --en el que lleva seis meses en funciones--, no ha querido posicionarse.