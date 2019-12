Magtel celebra en Córdoba 30 años de innovación tecnológica y su fundación entrega la segunda edición de sus premios

Publicado 20/12/2019 17:54:30 CET

CÓRDOBA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Magtel ha sido protagonista este viernes en Córdoba de una doble celebración, por un lado conmemorando su 30 aniversario con un evento al que han asistido más de 600 trabajadores, y por otro su fundación ha entregado la segunda edición de unos premios que se han consolidado este año con 174 candidaturas recibidas, triplicando a las del año anterior y respaldando a proyectos por su innovación para lograr un mundo mejor.

El presente y futuro de Magtel, la transformación digital y los proyectos en los distintos ámbitos de actuación del grupo empresarial han sido los ejes sobre los que ha girado el acto de aniversario, donde los trabajadores han tenido un papel protagonista.

En este contexto, los dirigentes de Magtel han destacado el trabajo de los más de 650 profesionales de una plantilla multidisciplinar, que trabaja para ofrecer un valor añadido a sus clientes, entre los que se encuentran las principales empresas y administraciones de España, generando con ello 1.000 puestos de trabajo indirectos más.

La historia de Magtel, con una facturación de 91,8 millones de euros en 2018, comenzó en 1989 en Posadas (Córdoba), localidad de origen de los seis hermanos López Magdaleno. Desde 1990 Magtel se ha caracterizado por diversificar sus áreas de actividad, fomentando su presencia en sectores emergentes e incorporando las últimas tecnologías a sus proyectos y servicios.

Siempre ha actuado con un compromiso con el desarrollo sostenible, la formación permanente de su equipo y la apuesta continua por la calidad en sus procesos. Las áreas de actuación de Magtel son energía, medioambiente, infraestructuras, telecomunicaciones, ferrocarriles y minería.

El presidente de Magtel, Mario López Magdaleno, ha señalado en el acto que en estos 30 años la compañía ha puesto siempre "la mirada en el futuro", para ser "referente en sectores considerados emergentes" y, de hecho, su "crecimiento empresarial ha ido de la mano de la innovación y la tecnología, pero también de la responsabilidad social y el compromiso con un crecimiento sostenible", buscando "dar siempre un paso más".

Entre los hitos recientes alcanzados por la empresa destacan los 850 kilómetros de fibra óptica desplegada en Andalucía, ejecutados en su proyecto como operador neutro, declarado desde 2011 como Inversión Empresarial de Interés Estratégico para Andalucía.

También ha incrementado la prestación de servicios de ingeniería en energías renovables, gestionando más de 40 proyectos que superan los 2.000 Mw y, dentro de la división de Ingeniería Civil, destacan los eficientes resultados conseguidos al aplicar el sistema de rehabilitación '#RehabNoDig', sistema robotizado de luces ultravioleta que discurre por el interior de canalizaciones sin necesidad de zanjas en su recorrido.

Se ha hecho un repaso a los logros en diferentes ámbitos en los que actúa la empresa en varias mesas redondas, moderadas por el vicepresidente de la compañía, Juan Luis López Magdaleno, quien ha dicho que en Magtel no se entiende "ningún modelo productivo que no implique un horizonte sobre el que avanzar, es algo que llevamos en nuestro AND".

También se han dado a conocer los avances en materia de transformación digital, y el vicepresidente de Magtel, Isidro López Magdaleno, ha incidido en los valores de la empresa, una visión con la que Magtel está "comprometida", tanto en el desarrollo de modelos económicos basados en la sostenibilidad", como en lograr "un desarrollo equilibrado con las personas y el entorno, garantizando un mundo más limpio y confortable para las próximas generaciones".

Entre los retos de Magtel para el futuro están el continuar con la aplicación de la innovación y el emprendimiento a todos los sectores de su actividad; adquirir protagonismo en la descarbonización del modelo energético a través del autoconsumo, la gestión y el almacenamiento de energía de origen renovable, y mantenerse como referente en el mundo de las telecomunicaciones, participando activamente del cambio a la tecnología 5G.

II PREMIOS FUNDACIÓN MAGTEL

En este contexto, la ceremonia de entrega de los II Premios Fundación Magtel se ha celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones con la participación del alcalde de Córdoba, José María Bellido, y alrededor de 250 representantes de administraciones públicas, organizaciones empresariales, fundaciones y asociaciones.

La convocatoria ha incluido una nueva categoría: Cooperación Internacional al Desarrollo. Además, en esta edición se ha incrementado la dotación económica de los premios hasta los 4.000 euros para cada ámbito, y se ha entregado una distinción conmemorativa a los premiados, diseñada por el arquitecto y reconocido artista cordobés Juan Cuenca.

Las iniciativas ganadoras han sido la Fundación Santa María la Real, por el proyecto 'Lanzaderas de empleo' (Inserción Sociolaboral); 'The LPSN Company', por la App 'When and where' (Innovación Social); la Asociación Niños del Tambo, por la iniciativa 'Promoviendo los derechos y la salud de la mujer indígena amazónica' (Cooperación Internacional), y el Grupo Hidráulica y Riegos de la Universidad de Córdoba, por su 'Modelo para el dimensionamiento óptimo de sistemas de riego fotovoltaicos inteligentes' (Innovación Tecnológica).

Los proyectos han resultado ganadores entre un total de 174 candidaturas, más del triple de las presentadas en la convocatoria del año anterior, que ascendieron a 48. En concreto, de esta cifra de 174 candidaturas, 53 se enmarcaron en el ámbito de Cooperación Internacional, 38 en Innovación Social, 14 en Innovación Tecnológica y 69 en la categoría de Inserción Sociolaboral.

El director de la Fundación Magtel, Adrián Fernández Cárdenas, ha destacado que en esta convocatoria se habían recibido propuestas de casi toda España y, por primera vez, de otros países, como Argentina, Paraguay, Perú, Portugal y República Dominicana, destacando por su parte la presidenta de Fundación Magtel, Auxiliadora López Magdaleno, la amplia diversidad de las iniciativas, tanto por los ámbitos de actuación, como por quienes las han presentado.

GANADORES

La iniciativa 'Lanzaderas de empleo', de la Fundación Santa María la Real, ha ganado en la categoría Inserción Sociolaboral por ofrece un proyecto caracterizado por la colaboración, la solidaridad y el trabajo en equipo en la búsqueda de empleo de colectivos en riesgo de exclusión. Impulsa el acceso de los miembros del grupo, de diferentes edades, perfiles formativos y trayectorias laborales al mercado laboral.

En el caso de 'The LPSN Company' (Innovación Social), destaca la juventud sus impulsores, cinco estudiantes de Bachillerato de 15 y 16 años de Móstoles que, junto a dos mentores, han desarrollado la App 'When and where' como herramienta de innovación para dar una mayor seguridad a las mujeres. La aplicación, que cuenta con un botón del pánico, detecta anomalías en el trayecto si alguien no llega a su destino y avisa al contacto de emergencia seleccionado o a los servicios de emergencia.

El Grupo Hidráulica y Riegos de la Universidad de Córdoba (Innovación Tecnológica) apuesta, con su 'Modelo para el dimensionamiento óptimo de sistemas de riego fotovoltaicos inteligentes', por un horizonte energético sostenible, combinando un sector tradicional, como la agricultura, con la implantación de las nuevas tecnologías basadas en las energías renovables.

Por su lado, la Asociación Niños del Tambo (Cooperación Internacional) persigue cumplir uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades con el proyecto 'Promoviendo los derechos y la salud de la mujer indígena amazónica', en la Amazonía peruana, para promover la atención a la salud de la mujer y sus hijos pequeños, y la promoción de los derechos humanos con el acceso a la educación.