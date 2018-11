Maíllo avisa de que "a pesar de la arrogancia mediática" del PSOE-A, a Susana Díaz "no le salen las cuentas" ante el 2D

Publicado 05/11/2018 14:59:12 CET

El coordinador general de IULV-CA y candidato de Adelante Andalucía a la Vicepresidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha reivindicado la alternativa que representa la confluencia bajo la que concurre a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre como número uno por la provincia de Sevilla "frente a los que son ya pasado" y advirtiendo que, "por mucha envolvente mediática que tengan y por mucho derroche del dinero de todos que hagan a través de una publicidad institucional vergonzante, a pesar de toda esa arrogancia mediática que tiene el PSOE-A, a Susana Díaz las cuentas no le salen".

Durante en el acto de presentación de la candidatura de Adelante Andalucía por la provincia de Sevilla, Maíllo ha considerado que teniendo en cuenta el gasto que, en su opinión, está haciendo el Gobierno andaluz durante la precampaña en publicidad institucional, a la jefa del Ejecutivo andaluz "le deberían haber salido unas cuentas más altas con esa forma arrolladora que tiene de hacer anuncios durante meses con el dinero de todos".

Así, sobre las encuestas conocidas en los últimos días y que reflejan perspectivas favorables para la confluencia, Maíllo ha asegurado que Adelante Andalucía "no se queda satisfecha". "Estamos contentos de base para crear la acumulación y la adhesiones de amplios sectores populares a nuestro proyecto, pero es el principio porque estamos dispuestos a gobernar esta tierra", ha remachado.

Además, ha declarado que a pesar de las buenas expectativas de los sondeos "vamos a mantener reserva y constancia" porque "la mejor encuesta es la de no resignarse ni relajarse, nada está ganado, depende de nuestro trabajo, de nuestras complicidades, del afán de entusiasmo e ilusión que seamos capaces de exponer de aquí al 2 de diciembre".

APELA A LOS VOTANTES DEL PSOE-A

Durante su discurso, Maíllo ha hecho hincapié en que el balance de la gestión de Susana Díaz en la pasada legislatura es que si bien Andalucía había dado un salto en la Unión Europea, "hemos vuelto al vagón de cola" y esta, ha apostillado, "es una herencia objetiva de Susana Díaz". "¿Nos resignamos a seguir siendo furgón de cola o construimos una alternativa?", ha trasladado Maíllo a sus compañeros de lista para apostar por tejer una Andalucía "resistente".

De otro lado, ha llamado a poner a la gente "en el espejo emocional del futuro", apelando a los andaluces que ha apoyado el proyecto histórico del PSOE-A "pero que ya saben que están huérfanos porque Susana Díaz no los representa, porque es la presidenta más de derechas que ha tenido Andalucía". "Andalucía merece una presidenta de izquierdas y feminista como Teresa Rodríguez", ha agregado.

"Persuasión desde la amabilidad de la razón, seducir a sectores huérfanos que tienen en Adelante Andalucía una pista de aterrizaje amplia, fraternal, diversa, plural y cómoda para sentir que es el sujeto político para dirigir la Andalucía del XXI", ha proseguido Maíllo antes de avisar de que el PSOE-A "ha cumplido su tiempo político" porque "no puede ser líder de cambio quien ha gobernado durante 36 años".

VE "TORPE" A CASADO

Entretanto, el líder andaluz de IU ha asegurado que el proyecto de la confluencia "va más allá del 2 de diciembre" y que "frente a quienes siempre han echado en cara a la izquierda la fragmentación como el reflejo de esa incapacidad de crear un proyecto alternativo, le tenemos que decir que ya no hay excusa porque hay alternativa, y no viene por la derecha".

Y es que, como ha subrayado, "cada vez que el presidente del PP, Pablo Casado, viene a Andalucía lo hace para autodescalificarse como alternativa andaluza". Así, ha avisado de que el "último ridículo" que ha hecho ha sido publicar una foto en su Twitter comiendo en un Bigmac: "Hay que ser torpe para venir a Andalucía y en vez de ir a tomar tapas ir a comer a un McDonalds y, además, dos días después de decir que venga la sexta flota a Rota", ha censurado antes de apostillar que el PP "está descartado ya para años y decenios".

LA LISTA DE SEVILLA

En cuanto la candidatura por Sevilla de la confluencia, Maíllo se ha confesado "profundamente emocionado" por formar parte de una lista que, a su juicio, "refleja la diversidad de la provincia", donde se mezcla el mundo urbano con candidatos como Ismael Sánchez, con el mundo rural que representa la número dos de la lista, la parlamentaria de Podemos en la X Legislatura María García Bueno.

También ha subrayado el acumulado cultural que aporta Pilar Távora; personas que vienen del mundo sindical como el secretario de Organización de Podemos y número tres de la lista, Nacho Molina; o la defensa por los derechos humanos que como número ocho representa la activista Mar Cambrollé, o del mundo gitano, con Sandra Heredia en la sexta posición de la lista, entre otros.

La candidatura de Adelante Andalucía por esta provincia es "una representación de la Sevilla popular, la que compatibiliza sus sentimientos con su ánimo de lucha", y está marcada por "la diversidad y riqueza" que "es el reflejo de la riqueza de la sociedad sevillana, una sociedad viva, resistente, que se indigna ante el topicazo que nos arrincona y que cree en el futuro".

Entre los retos de la provincia, ha relatado la lucha por unas infraestructuras sanitarias equilibradas, la apuesta por el sector agrario, o resaltando que se trata de una provincia que "no se resigna a que se asocie a la vergüenza del escándalo de los ERE en la Sierra Norte, donde este caso no ha impedido el abandono de jóvenes que creían en su tierra y se han tenido que ir, porque ha habido golfos institucionales que han hecho políticas contra el progreso de nuestra tierra, y por tanto no están legitimados para desarrollar el futuro de Andalucía".

Y con todo, Antonio Maíllo ha animado a los miembros de la candidatura que encabeza a "ponernos manos a la obra hasta el 2 de diciembre con persuasión, reivindicando la alegría, identificando un proyecto que solo cree en el futuro de esta tierra" y que representa Adelante Andalucía.