Maíllo critica que el Gobierno de Moreno "empieza a no tener corazón" y "ha abrazado la causa de Vox"

El portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 21 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha denunciado este miércoles que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "empieza a no tener corazón", y el PP-A "ha abrazado la causa de Vox", partido con el que gobierna la Junta en coalición en la actual XIII legislatura.

Son mensajes que Antonio Maíllo ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento tras subrayar que la vivienda sigue siendo "el elemento nuclear y central de las preocupaciones de los andaluces" actualmente, y el acceso a la misma es un "derecho que se conculca" con un Gobierno como el andaluz que "no interviene o, mejor dicho, cuya política de vivienda", para la que el Estatuto de Autonomía le da la competencia, "es no hacer o dejar hacer".

Maíllo ha criticado que, sin embargo, el Gobierno andaluz sí ha optado por "recurrir los reales decretos" aprobados por el Consejo de Ministros que "blindan derechos a la población vulnerable ante la especulación de la vivienda", que "garantizan que no va a haber desahucios a familias vulnerables hasta 2030", así como con los que "se prorrogan automáticamente los contratos de alquiler de 2027 y 2028", y que "evitan la compra de fondos buitres a viviendas con fines especulativos".

Maíllo ha sostenido que, al justificar su decisión de recurrir dichos decretos del Gobierno de España "diciendo que las competencias de la vivienda las tiene la Junta de Andalucía", desde el Ejecutivo del PP-A y Vox están "reconociendo que el mayor responsable del problema de la vivienda, de la especulación, de la extensión sin control de los pisos turísticos y, por tanto, de la eliminación del parque de vivienda para alquiler asequible, la tienen Moreno Bonilla y su Gobierno", cuya política de vivienda "es la nada", según ha abundado.

"ELIMINACIÓN DE SUBVENCIONES A ONG"

Por otro lado, Maíllo ha criticado "la aplicación de la 'prioridad nacional'" de Vox en la "eliminación de subvenciones a ONG" por parte de la Junta, y ha señalado que dicha iniciativa representa "el lado más cruel del Gobierno" de Moreno, que "empieza a no tener corazón", según ha advertido el dirigente de IU.

"Esa retirada de ayuda en cumplimiento de la agenda de la ultraderecha de Vox, de la agenda del ataque a la migración, a las personas vulnerables que no saben dónde van a ir cuando se les retiren las ayudas a asociaciones que les garanticen un techo, es un recordatorio de ante qué gobierno estamos", ha añadido Maíllo antes de aseverar que el PP y Juanma Moreno "han abrazado la causa de Vox, y se lo van a comer", ha augurado.

EL GRUPO POR ANDALUCÍA SE AUSENTARÁ DEL PLENO POR LA HUELGA GENERAL

Por otro lado, Maíllo ha confirmado que los diputados del grupo Por Andalucía no asistirán al Pleno del Parlamento programado para el 11 de noviembre porque van a "apoyar y a ejercer el derecho a la huelga general" convocada por los sindicatos mayoritarios para ese día.

El líder de IU ha agregado que "hay mucha gente que, como no sólo no hace huelga, sino que la combate, no sabe que las huelgas se hacen para defender derechos que no se tienen, o para impedir que derechos conquistados se pierdan", y ha defendido que en el caso de la convocada para el 11 de noviembre se persigue que "la vivienda sea realmente un derecho", así como "eliminar la precariedad laboral que impida un mejor vivir a los jóvenes", y que favorezca su "emancipación".

"Hay razones justas y nobles para que esa huelga sea un éxito", ha sentenciado Maíllo, quien ha incidido en defender que "es muy importante esa movilización en torno a la vivienda, en torno a los derechos de la gente, a una sociedad que queremos libre de odio y de intolerancia".

Por ello, ha concluido justificando que el grupo parlamentario de Por Andalucía "estará con las personas que hagan huelga y con una gran movilización" que está "convencido" de que "va a ser un éxito en toda España y, por supuesto, también en Andalucía", según ha finalizado Maíllo.