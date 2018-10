Maíllo, que defiende 'Adelante Andalucía' para la confluencia, pide no distraer con debates nominales "no prioritarios"

Publicado 26/07/2018 14:37:22 CET

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha defendido este jueves que la marca 'Adelante Andalucía' es un buen nombre para la confluencia con Podemos en Andalucía, al tiempo que ha reclamado que no se distraiga en debates nominales "que no son los prioritarios" en este marco.

Así se ha pronunciado Maíllo, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, tras la reunión que se celebró este miércoles en Madrid entre el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y la dirección andaluza para tratar de solucionar la disputa que mantienen abierta ya desde hace meses sobre el modo de construir la confluencia para las próximas elecciones autonómicas donde, en concreto, no hubo acuerdo sobre el marca electoral.

De su lado, el líder andaluz de IU ha asegurado que el proyecto andaluz "sigue hacia delante" pues "genera mucha ilusión y crea espacios de comunidad para mucha gente que no está organizada" y, además, "puede generar una política de cambio".

"Vamos hacia delante porque es un proyecto que identifica a futuro y a nuestra tierra, que garantiza un espacio de comunidad entre todas las organizaciones y que surge en Andalucía, que es donde tiene que decidirse ese espacio de decisión", ha agregado Maíllo, que ha insistido en que la hoja de ruta de la confluencia en Andalucía "se mantiene vigente".

En este sentido, ha expresado que es urgente que el proyecto pueda seguir avanzando porque "hay que hablar del programa, de los problemas de Andalucía, del diagnóstico y de alternativas de gobierno", de ahí que haya reclamado "no distraernos en ningún debate nominal, que no son los prioritarios".

Confiado en que las direcciones de Podemos puedan resolver sus diferencias "cuanto antes", Maíllo ha sostenido que 'Adelante Andalucía', que surgió como un manifiesto al que llamaban a unirse a los andaluces que quieran un proyecto de cambio, también es un posible nombre para la marca de la confluencia que además, como ha recalcado, "es compatible con el acuerdo federal de que aparecieran los nombres de los partidos que la conforman".

"Todo apunta" a que 'Adelante Andalucía' sea el nombre de la confluencia en Andalucía, según ha proseguido Maíllo, que ha precisado que la decisión definitiva no está resuelva y que este viernes puede haber "buenas noticias" en este sentido.

Entiende que el nombre de 'Adelante Andalucía', sumado al de las distintas organizaciones implicadas en este proceso, se ha asumido de manera "natural" desde que lanzaron el manifiesto, y ha insistido en la ideoneidad de esta marca porque "es interesante que estén las organizaciones para que la gente se identifique y que aparezcamos en situación de igualdad". "No puede aparecer el nombre de una organizaciones y otras no porque eso no es acuerdo, ni confluencia ni unidad ni nada", ha remachado.

"Cuanto antes resolvamos esto mejor", ha añadido Antonio Maíllo, que ha apostado por 'Adelante Andalucía' porque es un nombre que no identifica solo a una parte sino a todas las fuerzas inmersas en la confluencia andaluza.