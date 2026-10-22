Maíllo defiende la huelga general por la vivienda ante la "falta de compasión" de Moreno: "No han ido nunca a una"

El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha defendido la movilización de cara a la huelga general del próximo 11 de noviembre en pro del derecho a la vivienda, a la par que ha criticado "la falta de compasión" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante los desahucios.

"Le acuso de falta de compasión y de humanidad. Usted no va a dormir tranquilo porque es responsable de unas políticas que hieren a la gente trabajadora en su orgullo y en su dignidad. La política que lleva a la depresión, que lleva al suicidio y que lleva a la muerte, como llevó a Maricarmen. La huelga general, ustedes no saben de eso porque no han ido nunca, son huelgas para defender derechos", ha señalado este jueves durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz.

En esta línea, ha hecho un resumen histórico de las anteriores huelgas generales de la democracia y las ha puesto en valor en pro de "la conquista de derechos". "La vivienda es un derecho humano consustancial por la propia especie. Se acabó ya la política especulativa que impide el desarrollo de una vida digna", ha remarcado.

Maíllo ha criticado las políticas en materia de vivienda por parte de la Junta de Andalucía a quien ha señalado por "no asumir sus competencias". Asimismo, ha lamentado el recurso de la Junta contra los decretos de vivienda.

"Supone ir contra las familias vulnerables que están amenazadas por desahucio, supone ir contra los jóvenes que quieren comprarse vivienda y no pueden porque se les quedan fondos buitres para especular", ha señalado.

Por su parte, Moreno ha calificado a Maíllo de "cómplice" de las políticas de vivienda del Gobierno central al que ha tachado de "incapaz e indolente". "Usted ha estado apoyando con ministros de su formación política un gobierno que ha ejecutado 270.000 desahucios y ahora se rasga las vestiduras y viene aquí en defensa de la vivienda como derecho. ¿Y por qué no lo ha hecho durante esos ocho años que ha tenido influencia notable en ese gobierno?", ha aseverado.