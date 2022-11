Maite Pagazaurtundúa: "Para ganar una guerra hoy no hacen falta tanques, solo una buena estrategia de desinformación"

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de la Casa de la Provincia de Sevilla ha acogido este viernes la presentación del libro 'La guerra desinformativa de Putin. Desmintiendo las falacias sobre la invasión de Ucrania', coordinado por los profesores de la Universidad Loyola Pedro Rivas Nieto, José Antonio Muñiz Velázquez y Fernando Delage Carretero. Junto a los coordinadores, la obra ha sido presentada por la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo Maite Pagazaurtundúa, y el rector de la Universidad, Gabriel Pérez Alcalá.

Durante su intervención, la eurodiputada ha afirmado que la obra es un libro comprometido y necesario "en un momento en el que el mundo libre está siendo atacado de maneras no siempre evidentes". En este sentido, ha indicado que "hoy existen herramientas tecnológicas para inocular veneno contra las democracias. Para eliminar la democracia no hacen falta tanques, con buenas campañas de desinformación se puede terminar con ellas".

En relación con la oportunidad de este libro, Pagazaurtundúa ha expresado que "si no hay verdad no puede haber democracia, si no hay democracia no se pueden defender los derechos fundamentales y los derechos humanos que son la gran aportación de Europa al mundo". La estrategia de Putin es "debilitar las democracias europeas por cualquiera de sus puntos vulnerables, así que cuanto se ataca a un punto de cualquier país europeo se está atacando toda la democracia europea", ha indicado.

Por su parte, el rector de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez Alcalá, ha subrayado que la Universidad "no puede ser una institución silenciosa, sino que debe contribuir a la búsqueda de la verdad desde la academia, con seriedad y rigor". Por ello, ha asegurado que "la verdad que encierra este libro es la mejor arma que podemos tener ante la tiranía que quiere imponer Putin y para responder a las grandes amenazas de la democracia: la postverdad, la polarización y el populismo".

"DIEZ FALACIAS SOBRE LA INVASIÓN DE UCRANIA"

Los coordinadores del libro, los profesores de la Universidad Loyola José Antonio Muñiz, Pedro Rivas y Fernando Delage, han coincidido en señalar que el objetivo del libro es combatir las principales falacias en torno a la invasión de Ucrania desde la rigurosidad académica y con afán divulgativo. Asimismo, han señalado que "no existe una sola verdad en los argumentos que utiliza Putin para justificar la invasión de Ucrania, porque la única amenaza que existe para él es la libertad, se llama democracia" y que "tenemos que agradecer a los ucranianos que no estén luchando solo por su libertad, sino también por la nuestra".

Por ello, han insistido en que "no solo está en juego la verdad y la libertad, está en juego la propia identidad de Europa". El libro trata de desmentir, "con rigurosidad y datos, y en forma de tesis y antítesis" 10 de las falacias más extendidas en relación con la invasión de Ucrania de la mano de varios autores, expertos de diferentes campos de diversas instituciones académicas, como "Ucrania no existe, es Rusia", "La operación militar especial es una respuesta al genocidio cometido por Ucrania en el Donbás", "El ejército ruso no ha cometido crímenes internacionales en Ucrania", "Dar armas a los ucranianos es contrario a la paz", "La culpa la tiene la expansión de la OTAN", "Esto con Donald Trump en la Casa Blanca no hubiera pasado", "Rusia es una democracia porque celebra elecciones", "La culpa la tiene el capitalismo, que es incompatible con la democracia", "Cerrar los medios rusos es coartar la libertad de expresión" o "¿Refugiados ucranianos sí y sirios no? Eso es racismo".