Mari Ángeles Durán advierte que la conciliación "sigue siendo extraordinariamente difícil" para la mujer

CARMONA (SEVILLA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La socióloga Mari Ángeles Durán ha advertido este martes en la ponencia de 'Justicia a las familias' de la UPO que la conciliación "sigue siendo extraordinariamente difícil" para la mujer, así como que la medida que se ha adoptado para conseguir la conciliación es una medida que a largo plazo "va a traer muchos problemas", haciendo referencia a "un descenso extraordinario de la natalidad".

En plenos cursos estivales de la UPO en Carmona (Sevilla), la doctora Vinculada Ad Honorem al Instituto de Economía, Geografía y Demografía ha tratado con Europa Press la "realidad que esconde la conciliación", que sigue siendo "extremadamente difícil".

"España en estos momentos tiene un déficit de 0,7 hijos por mujer para simplemente el mantenimiento demográfico", ha apuntado la experta, que ha continuado diciendo que "con este déficit o cae la población de una manera importante o tiene que llegar por la acción inmigrante para mantener una población importante".

Ante estos datos que pueden llamar a la preocupación, Durán ha arrojado luz sobre si hay miedo o no a formar una familia: "Yo creo que no, a la gente no le da miedo formar una familia a título individual, sino tener el riesgo de desempleo".

"Para no formar una familia en estos momentos, la razón principal es que hay que seguir estudiando y formándose hasta que se tiene una edad mayor", ha comentado la experta, que ha resaltado posteriormente que la edad media de matrimonio está "en 33 años para los hombres" y "31 años para las mujeres. Cifras que, según ha asegurado, suponen "una edad muy elevada y unas consecuencias para la natalidad".

En este contexto, la investigadora del CSIC se ha pronunciado sobre las sociedades líquidas, aduciendo que "el sistema productivo en el que estamos requiere una población dúctil y flexible, con mucha capacidad de moverse, por lo que el cambio tecnológico produce sociedades con poca inercia y continuidad".

"Yo he vivido las épocas en las que España era una isla aislada tras la Guerra Civil y para la gente de mi generación la apertura de las fronteras fue una gran conquista, por lo que me resulta reconocer que hemos llegado a un extremo de esa situación en que pesa bastante el lado negativo", ha señalado.

ROLES DE GÉNERO E IMPUESTOS

Al hilo de la evolución de la sociedad actual, donde la mujer se ha ido quitando con los años el rol de cuidadora, la economista ha abordado la cuestión de las personas que aún así optan por quedarse en casa: "Hay contextos sociales en que se estigmatiza a quien se queda en casa".

"Hay gente que dice que cómo va a pagar impuestos si se le va a dar una subvención al que se queda en casa después de estar trabajando todo el día y tener que hacerse todo lo de casa al llegar", ha subrayado la invitada al seminario.

Como contrapunto a lo anterior, Mari Ángeles Durán ha argüido que "si no se queda gente en casa, qué iba a ser de las personas mayores que no pueden pagar a quienes cuidan de ellos" y que no es una opción "no cuidar a los mayores dado que no pueden pagar por sus bajas pensiones, especialmente las mujeres".

"Un tercio de las mujeres de 65 años no tienen ingresos propios, qué van a hacer", ha añadido la ponente, que ha seguido explicando que "no pueden pagar a nadie". Ha planteado que "si todo el trabajo que ellas hacen se hiciera con servicios sociales los impuestos se incrementarían mucho y si un partido lo hiciera se le criticaría".

LOS JÓVENES Y LA INSERCIÓN A LA VIDA LABORAL

Acto seguido, la madrileña ha entrado a valorar la inserción de los jóvenes al mercado laboral: "El problema no es que los jóvenes sean 'quisquillosos', sino que en España hemos generado una estructura productiva basada en un sector que deja unos añadidos muy bajos".

"Dependemos de sectores que están poco tecnificados, que requieren mucha mano de obra, y los jóvenes españoles, que justamente en la últimas generaciones han hecho un avance en el plano formativo, no quieren ir a puestos como los de camarero", ha apuntado Durán, que se ha mostrado "contenta porque he tratado temas diferentes durante la ponencia".