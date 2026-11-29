La candidata número uno del PSOE de Granada al Congreso de los Diputados, María José Sanchez, ejerce su derecho al voto en su pueblo, Albuñol en "una jornada especial para reforzar la democracia". - PSOE GRANADA

ALBUÑOL (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados, María José Sánchez, ha ejercido su derecho al voto en las elecciones generales de este domingo 29N en su pueblo, Albuñol, desde donde ha asegurado que la democracia se construye todos los días, pero que en jornadas como esta, además, se tiene una oportunidad especial para fortalecerla.

Así, la candidata del PSOE a la Cámara Baja ha asegurado desde el CEIP Natalio Rivas que este domingo "es un día importante, un día en el que todos y todas tenemos la oportunidad de ser protagonistas de nuestro futuro".

"Votar es mucho más que depositar una papeleta en una urna, es hacer escuchar nuestra voz, expresar nuestras ilusiones, nuestras inquietudes y nuestras esperanzas de futuro", ha valorado.

En este punto, la número uno del PSOE de Granada al Congreso ha subrayado: "La democracia se construye cada día, pero hoy tenemos una oportunidad especial para fortalecerla. Hay que llamar a la movilización de toda la población, de todos los granadinos y granadinas".

Por último, la líder socialista ha hecho un llamamiento a "participar, salir a votar y hacer que nuestra voz se escuche".