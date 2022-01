Marín aboga por "repetir Gobierno, orgulloso de los consejeros sin excepción" y niega que el adelanto dependa de una ley

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, se ha mostrado partidario este martes de continuar con el mismo Gobierno andaluz para la próxima legislatura, aun cuando ha reconocido que "no sé cómo va a ser el próximo Gobierno".

"Yo repetiría Gobierno, si a Andalucía le ha ido bien, cuál es el problema", ha sostenido Marín este martes en rueda de prensa en Sevilla, donde ha estado acompañado de la portavoz parlamentaria Teresa Pardo, convencido de que si "alguno no quiere repetir será porque está cansado o por lo que sea", afirmaciones antes de augurar que "Ciudadanos va estar en el Gobierno", además de la tesis de que "yo repetiría Gobierno, estoy muy orgulloso de haber trabajado con todos los consejeros y consejeros que estamos en el Gobierno andaluz, sin excepción".

Marín ha desligado la convocatoria electoral en Andalucía de la aprobación de una ley en concreto, como pueda ser el caso de la de Economía Circular y preguntarse seguidamente si motivó el adelanto de las elecciones al Parlamento de Andalucía "que bloquearan la Lista (Ley del Suelo)" y explicar seguidamente que "volvió al Consejo de Gobierno, se volvió a debatir, se volvió a llevar al Parlamento y a aprobar".

"Por qué ésta iba a ser diferente", ha inquirido el vicepresidente de la Junta, para esgrimir que ni el rechazo del proyecto de Presupuesto para 2022 y la prórroga de las cuentas de 2021 "eso no ha provocado el adelanto electoral, la Lista la tumbaron y no hubo adelanto electoral".

Tras reiterar que "en Andalucía vamos a agotar la legislatura", Marín ha colegido que "un Gobierno de coalición de PP y de Cs es lo que le interesa a Andalucía", y preguntarse entonces que "para qué nos eligen por cuatro años si vamos a convocar elecciones cuando nos dé la gana", además de abogar por una reforma legal para limitar la capacidad de las comunidades, "como se ha hecho con los ayuntamientos", de disolver sus parlamentos y convocar elecciones anticipadas.

"Deberíamos indemnizar a los andaluces si no cumpliéramos con los cuatro años de legislatura", ha remachado Marín esta reflexión.

Sobre la fecha de las elecciones andaluzas, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder andaluz de Cs, ha considerado que "una vez que acabe el primer periodo de sesiones (de febrero a julio), la legislatura está prácticamente finalizada", para relativizar si la fecha "es un mes antes o 20 días".

Marín ha esgrimido diferentes iniciativas que tiene por delante el Gobierno andaluz para rechazar el adelanto de elecciones, tales como "estamos en el despliegue de fondos europeos; el Reglamento de desarrollo de la Lista, habrá que finalizarlo, antes de abril no estará finalizado", argumentos sobre la gestión pendiente al que ha añadido que "las previsiones de crecimiento económico de Andalucía son de un 5,5, por encima de la media nacional", además de la previsión de contar con 100.000 nuevos empleos en este año.

"Llevamos desde el 19 de enero de 2019 escuchando que la legislatura iba a durar 6 meses", ha afirmado Marín sobre la estabilidad del Gobierno andaluz y ha recordado entonces que "Susana Díaz rodeó el Parlamento y nos dijo que este Gobierno iba a durar seis meses, que las elecciones iban a ser antes del verano y han pasado tres años". "Y no ha sido fácil", ha remachazado el vicepresidente andaluz su reflexión.

Marín ha defendido la contribución de Cs en Andalucía pese a las expectativas electorales que le asignan los sondeos y considerar sobre éstos que "son estados de opinión". El vicepresidente de la Junta ha sostenido, tras preguntarse "quién lleva Empleo, Educación, Turismo, Universidades", que "algo habremos hecho y bien hecho, el PP ha hecho muy bien su parte del trabajo, otro cosa es la visión de los andaluces en las encuestas".

"A Andalucía le interesa un Gobierno centrista porque el centro le sienta bien a Andalucía", ha afirmado Marín, quien ha apuntado que "nos hemos dedicado más a hacer que decir y ahora toca el momento de decir".

"Hemos sido capaces de transformar muchas cosas en nuestra tierra durante estos tres años porque Cs Andalucía no gobierna para los votantes de ninguna ideología; hemos gobernado para todos los andaluces, hemos antepuesto el interés general al de nuestro partido, primero Andalucía y los andaluces, y después Andalucía también", ha dicho Marín.

Según el líder andaluz de Ciudadanos, "Cs Andalucía ha dado estabilidad a esta tierra, Andalucía crece con Cs en el gobierno porque somos capaces de dialogar, de unir y hacer las reformas que nos comprometimos a hacer".

"ÚNICA ALTERNATIVA PARA QUE EXTREMA DERECHA NO GOBIERNE"

Marín ha reiterado que "la única alternativa para que la extrema derecha no gobierne en Andalucía es Ciudadanos; mientras yo esté aquí, no permitiré que Vox recorte derechos a los andaluces".

"No todos los andaluces son de extrema derecha", ha puntualizado, "Vox no puede entrar en el gobierno de Andalucía, porque los representantes de los sectores más importantes no están en sus políticas, y sin los empresarios, sin los trabajadores, sin los autónomos no se puede avanzar".

Según el coordinador autonómico de Cs y candidato del partido liberal a la Presidencia de la Junta de Andalucía, "Andalucía es la comunidad autónoma más centrista de España, hemos conseguido gestionar desde el centro por mucho que la derecha o la izquierda quiera apoderarse de este espacio, y por eso nos va mejor que al resto de comunidades".

"Cs Andalucía hizo posible una ley para que los corruptos no tuvieran cabida en el gobierno andaluz, nadie va a volverle a robar a los andaluces mientras esté Ciudadanos", ha dicho, "y menos de la forma que lo hizo el PSOE durante tantos años en Andalucía. Nos encargaremos de que paguen por lo que hicieron", ha sostenido el vicepresidente de la Junta.

"Durante 37 años nos hicieron creer que teníamos que pagar los impuestos más altos, hoy recaudamos 850 millones de euros más bajando impuestos", ha esgrimido Marín para proclamar seguidamente que "en tres años, Cs Andalucía ha hecho más que el PSOE en 37 años" y por eso se ha mostrado convencido de que "Cs Andalucía es y seguirá siendo decisivo para que Andalucía siga creciendo. Porque Cs Andalucía no sólo es el centro, sino que hemos puesto en el centro de todas nuestras decisiones a los andaluces".