Marín acusa a Vox de buscar "excusas" para no cumplir con los andaluces al negar avances en el sector instrumental

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha acusado a Vox de buscar "excusas" para no seguir cumpliendo con los andaluces a través de su apoyo externo al Gobierno autonómico, al negar que se están produciendo avances en la reestructuración del sector público instrumental.

Así se ha pronunciado Marín ante el Pleno del Parlamento después de que el diputado de Vox Rodrigo Alonso, en una pregunta que le ha formulado sobre reducción del sector público instrumental, haya manifestado que la Junta no ha aprobado aún el "plan reestructuración de la administración paralela" que debía estar tres meses después de hacerse públicas las auditorías de los entes de ese sector instrumental, algo que ocurrió el pasado 27 de julio.

Juan Marín ha defendido que se han realizado las 54 auditorías de los entes que se contemplaban en el acuerdo presupuestario suscrito con Vox y también que se ha hecho un plan de "racionalización, que no de dinamitación del sector público". A su juicio, lo que está buscando Vox es una "excusa para no cumplir con los andaluces" en lo que resta de legislatura y ha advertido de que lo que no puede hacer la Junta es echar a la calle a cientos de trabajadores para que luego tenga que pagar millones en indemnizaciones.

Ha indicado que en este año se han disuelto 58 entidades y ha reprochado a Vox que haya dicho no a la fusión de la agencia Trade (que supone fusionar cuatro agencias en una sola).

Marín también ha puesto de manifiesto que las agencias públicas empresariales del SAS se están integrando en dicho servicio.

Por su parte, el diputado de Vox Rodrigo Alonso ha denunciado que el presupuesto andaluz para 2022 "no recoge ninguna de las reformas que las auditorías han puesto sobre la mesa", de manera que estamos ante un presupuesto "continuista de las políticas socialistas".

Ha insistido en exigir al Gobierno andaluz que cumpla los acuerdos con Vox y que se reestructure la administración paralela, "por el interés general de Andalucía y de España".