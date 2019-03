Marín apunta que los "altos cargos y consejeros cobran poco": "Si quieres a los mejores, o les pagas bien o no vienen"

Publicado 03/03/2019 11:12:44 CET

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha apuntado este domingo que los "altos cargos y consejeros cobran poco" subrayando que "si quieres a los mejores, o les pagas bien o no vienen".

Así lo ha manifestado en una entrevista publicada en el diario 'El Mundo' en la cual ha resaltado que "jamás" ha cuestionado lo que tiene que "cobrar un alto cargo ni las dietas ni nada por el estilo". Al respecto, Marín ha lamentado que la situación se complica debido a la imposición de "todo tipo de incompatibilidades" o si son de fuera de Sevilla "si no quieres tampoco subvencionarle el alquiler de la vivienda".

Preguntado por la organización de la Ejecutiva andaluza, el vicepresidente ha dicho que "enlazar todas las responsabilidades de cada área ha sido muy complicado" porque "no nos han dejado ningún trabajo hecho". Así, ha valorado que "ha habido mucho entendimiento y mucha responsabilidad y sensatez". "Si vemos que algo no funciona, podrá haber reestructuraciones, pero con normalidad", añade.

En este sentido, sobre las competencias de violencia de género que residen en Justicia, Juan Marín se ha mostrado "contento" dado que "vamos a ser el muro de contención para quienes pretenden poner en cuestión los derechos adquiridos durante muchísimos años de las mujeres", recalcando que "no me van a mover de mis posiciones".

Igualmente, sobre la celebración del Consejo de Gobierno en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) --localidad en la que reside--, el también líder de Cs en Andalucía ha argumentado que el enclave se debe a que desde allí "partió la primera vuelta al mundo de la que pronto se conmemoran los 500 años".

"Es el primer acto de globalización de la historia, que se gestó buscando los intereses económicos de las especies. Queremos que Andalucía vuelva a convertirse en punto de referencia como lo ha sido en otras conmemoraciones históricas", explica. "El presidente nos trasladó su interés de que los consejos de gobierno salieran de Sevilla y éste no va a ser el último".

RENOVACIÓN DE CANAL SUR

Sobre la renovación de Canal Sur por decreto, Marín ha apuntado que "si no es posible el acuerdo hay que hacerlo". Sin embargo, ha avisado de que "los grupos con los que ya nos hemos reunido están de acuerdo en la urgencia y en la necesidad. En lo que no están de acuerdo algunos de ellos es en el cómo".

"Creo que es posible el acuerdo. Ya hemos mantenido un primer encuentro y nosotros presentaremos una propuesta en un máximo de diez días. Esperamos tener ya un acuerdo en dos semanas", destaca.

En este sentido, ha señalado que hay dos fórmulas: "el decreto-ley, que luego ha de refrendar el Parlamento y, en caso de acuerdo, el proyecto de reforma de ley, en el que se determinará cómo se van a realizar los nombramientos". A su juicio, se trata de "una cuestión de higiene democrática y también de dar tranquilidad a los profesionales de Canal Sur" dado que "queremos es valorar el mérito y la capacidad de la gente, no su tendencia ni nada parecido".

Respecto a la plantilla de RTVA, el viceconsejero ha dicho que su Gobierno busca "racionalizar, redimensionar y poner las cosas en su sitio y sacar las zarpas de la política de todos estos órganos que tienen que estar al servicio de los andaluces y no de los partidos políticos".

Por otra lado, sobre la herencia socialista recibida, Marín ha lamentado que "no ha habido información". "No me explico, por ejemplo, que se haya dejado sin ejecutar el 20 por 100 de la partida de Turismo para promoción, en una comunidad en la que el Turismo aporta el 13 por 100 de PIB. O que en Obra Pública haya 500 millones de euros comprometidos y sin ejecutar en infraestructuras", lamenta.

El líder de Cs, al respecto, ha reprochado que "es dinero que no nos cuesta dinero y resulta que no se utiliza". "La auditoría nos va a dar bastantes sorpresas", ha dicho poniendo como ejemplo "un documento de un proyecto para eliminar trámites de los ciudadanos por la vía de la digitalización, que resulta que llevaba ocho meses parado a falta solo de la firma del consejero".

28A

En materia nacional y sobre el veto de Ciudadanos al PSOE ante un posible pacto, Marín ha indicado que "Pedro Sánchez se ha vetado él solo" porque "si él quiere seguir con los que quieren romper este país no va a poder contar con Ciudadanos nunca ni con otras fuerzas políticas constitucionalistas que defendemos la unidad de España".

Así, ha afeado que "el problema es que el PSOE hoy es Pedro Sánchez" porque "actúa de una forma que la mayoría de los españoles ni comparten ni comprenden". A su juicio, es "más honesto" decirle a los españoles que cuando voten sepan que, "en función de los resultados electorales, el gobierno posible en el que va a estar Ciudadanos es éste".