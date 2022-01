Marín asegura que la fecha de las elecciones en Andalucía no depende "ni de Castilla y León ni de nadie"

Marín (c) en el Museo Íbero de Jaén.

Marín (c) en el Museo Íbero de Jaén. - EUROPA PRESS

JAÉN, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha insistido en que la convocatoria de elecciones autonómicas será "a partir del verano" y la determinación de la fecha no depende "ni de Castilla y León ni de nadie".

Así lo ha indicado este lunes en Jaén y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que los comicios andaluces pudieran convocarse una vez celebrados los de la citada comunidad, previstos el próximo 13 de febrero.

"Serán, como hemos dicho el presidente y yo, a partir del verano y no dependemos ni de Castilla y León, ni de nadie más en absoluto. Dependemos de Andalucía. Y que en este momento los andaluces no quieren un adelanto electoral no lo digo yo, lo dice el 76 por ciento de los andaluces", ha manifestado.

El también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración ha recalcado que "los andaluces no quieren adelanto electoral", sino que "Andalucía siga siendo la comunidad que más crece de España", la que crea más empleo y autónomos, "la que más empresas tiene" o la que "más inversiones extranjeras recibe" en el país

"Eso es lo que quieren los andaluces, que no quieren elecciones. A ver si alguien se entera de una vez. Por lo tanto, tanto Juanma como yo lo tenemos clarísimo, vamos a hacer lo que le interesa a Andalucía y los andaluces y creo que lo que les interesa ahora mismo es que agotemos la legislatura", ha subrayado Marín.