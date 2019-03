Marín: Cs no se siente "vinculado" al acuerdo entre PP-A y Vox para la Ley de Concordia

Actualizado 27/03/2019 12:43:12 CET

Arrimadas afea a Vox que se dedique a "torpedear" al Ejecutivo andaluz y le anima a reflexionar

SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este miércoles que no se siente vinculado a "ningún acuerdo que Ciudadanos (Cs) no haya firmado", de ahí que se desvincule del acuerdo de investidura que rubricaron el PP-A y Vox para la investidura de Juanma Moreno y que contempla promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica.

Así se ha pronunciado el líder andaluz de Ciudadanos (Cs) durante su participación en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange, Atlantic Copper y Laboratorios VIR, donde ha sido presentado por la portavoz nacional del partido naranja y líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas.

"Lo que tenga que hablar el PP-A con Vox que lo hable y cuando venga al Parlamento lo votaremos", ha afirmado tras recordar que el posicionamiento del partido de Santiago Abascal no ha sido necesario, por ejemplo, para que Cs haya logrado la Presidencia de la comisión de investigación relativa a la Faffe creada en el Parlamento andaluz.

En cuanto a la Ley andaluza de Memoria Histórica que Vox quiere derogar, Marín ha recordado que la misma "no se aprobó por consenso sino por mayoría, esto es con el apoyo de IU, Podemos y el PSOE-A y la abstención de Cs y el PP-A", partidos que decidieron ese posicionamiento porque "las enmiendas que entendíamos que mejoraban la ley no se tuvieron en cuenta".

"No vamos a derogar la ley pero creemos necesario una ley en Andalucía donde se puedan incluir también la opinión de los demás", ha proseguido el líder andaluz de Cs, que cree que hace falta consenso para mejorar esa norma.

Restando importancia a que se denomine ley de memoria o de conciliación, ha insistido en que debe ser consensuada y "hacer justicia", toda vez que ha criticado que "algunos pretenden que esta ley sea una venganza y esto no va eso". "Si queremos reconciliación entre todos los españoles, si queremos hacer justicia tenemos que hacerlo entre todos, no unos contra otros, ahí Cs no estará", ha garantizado.

En líneas generales, en cuanto a la convivencia de Cs con Vox en el Parlamento andaluz, Marín ha explicado que mantienen "relaciones de normalidad como cualquier fuerza con representación legítima en el Parlamento", a pesar de que no compartan con este partido cuestiones "como eso de llevar un arma en el bolsillo o la derogación de la ley de violencia de género que propone".

AGOTARÁN LA LEGISLATURA

Preguntado por los apoyos que necesitarán el PP-A y Cs para poder sacar adelante los Presupuestos autonómicos y que el socio preferente pueda ser Vox, Marín ha insistido en que las correlaciones de fuerzas de la Cámara pueden ser variables pues, como ha vuelto a recordar, para la Presidencia de la Faffe no han necesitado el apoyo de Vox, igual que cree que será posible el acuerdo para renovar los órganos de extracción parlamentaria y no solo con esta fuerza.

A su juicio, hace falta diálogo para llegar a acuerdos y no estar "en la trinchera" como ve a algunos partidos en la Cámara autonómica.

"Entiendo que en campaña se digan cosas pero cuando llega la hora de resolver los problemas, habrá unanimidad en muchas cuestiones", ha abundado Marín, que, no obstante, asume que para aprobar los Presupuestos "quizás tendremos que pelear más" pero cuando pasen las elecciones y se clarifiquen los escenarios, "será más fácil hablar con algunas fuerzas y explicarles que Andalucía necesita un Presupuesto que responda a sus necesidades". "Estamos convencidos de que más fuerzas, aparte de Vox, participarán".

Y con todo, en otro momento de su discurso, Juan Marín ha garantizado que el cogobierno del PP-A y Cs "agotará la legislatura". "Aunque querrán ponerlo en entredicho lo haremos porque es nuestro compromiso con los andaluces y no los vamos a defraudar" y para eso, "haremos todo lo que haya que hacer", ha apostillado el vicepresidente andaluz.

VOX "TORPEDEA"

Sobre Vox, durante el coloquio, Inés Arrimadas ha lamentado que en Andalucía "se dedican a torpedear y a criticar al nuevo Gobierno" y ha considerado que los votantes de este partido no estarán de acuerdo con que "le facilite y le ponga una alfombra roja al PSOE-A para que vuelva, sino que quieren que Andalucía afronte cuatro años de reformas".

Por eso, la líder de la oposición en Cataluña ha invitado a Vox a que reflexione y piense "de que lado estar, si ayudando al cambio o al PSOE a seguir teniendo el poder".