Marín asevera que Cs "será determinante" en las elecciones autonómicas para "evitar un cortijo de la derecha"

GRANADA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía y vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha indicado este viernes que "Cs será determinante para evitar un cortijo de la derecha, al igual que lo hizo quitándole las llaves" al "de la izquierda".

"Vamos a sacar los escaños suficientes para ser determinantes en el Gobierno de la Junta de Andalucía", ha agregado, según ha informado en una nota Cs, tras un acto con la candidatura de su partido en Granada a las elecciones autonómicas del 19J.

Marín ha afirmado que "a Andalucía no le sientan bien los extremos" y que, por ello, "Cs seguirá siendo clave para continuar la senda de crecimiento iniciada".

Durante la presentación de la candidatura liberal en la provincia de Granada, liderada por Concha Insúa, Marín ha remarcado que "Cs cuenta tanto en esta provincia como en el resto de Andalucía con candidaturas expertas en lo público y en lo privado", y "con un equipo que ha llevado a nuestra comunidad autónoma a liderar el crecimiento económico de toda España".

"No es el momento de experimentos, Andalucía no es un trampolín para llegar a Moncloa. En nuestra tierra viven ocho millones de personas, y como responsables de este cambio seguiremos gobernando para todos los andaluces".

"El PP ya estuvo 37 años en la oposición y no aportó nada a su hoja de servicios y ninguna transformación económica. Es más, Moreno Bonilla obtuvo el peor resultado del PP, y si Cs no hubiera conseguido 21 escaños no habríamos logrado este milagro andaluz", ha añadido.

Asimismo, el líder autonómico de la formación naranja ha puesto en valor que "gracias a Cs se han dignificado a los sanitarios y docentes, con la equiparación salarial de docentes que no hicieron en 37 años".

"Además, en Igualdad hemos alcanzado el mayor presupuesto de la historia, con una reducción de dependientes en un 50 por ciento. Hoy en España, uno de cada tres empleos se crea en Andalucía, una cifra que, en el caso de los jóvenes, se dispara al 80 por ciento". "Mediante datos comprobables, es fácil afirmar que a Andalucía le va mucho mejor con Cs", ha agregado.

"UNA HOJA DE SERVICIOS IMPECABLE"

Por su parte, la número uno de la lista del partido liberal al Parlamento andaluz por Granada, Concha Insúa, ha asegurado que "Cs afronta estas elecciones con determinación, fuerza, responsabilidad y el valor de una hoja de servicios impecable".

"No les quepa duda que nos vamos a seguir dejando la piel. Por las calles de Granada recibimos continuamente sensaciones de que la gente está con Cs, con los liberales, porque el trabajo lo hemos hecho y no tenemos que demostrar que sabemos gobernar, ha explicado Insúa, que ha resaltado que "la transformación económica y social" de comunidad y provincia "ha venido gracias" a su partido.