Marín augura buenos resultados el 26M para Cs, "el partido que más crece cada vez que se ponen las urnas"

El portavoz de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha augurado este lunes que en estas elecciones municipales van a "crecer una vez más, como no puede ser de otra forma", porque, a su juicio, la formación naranja "no tiene absolutamente ningún techo" y es "el partido que más crece cada vez que se ponen las urnas", porque "la gente cada vez confía más en un proyecto que cumple absolutamente todo lo que dice", ha enfatizado.

En declaraciones a los periodistas tras presentar a la candidata de Cs a la Alcaldía de Córdoba, Isabel Albás, en la entrevista de 'Estación Electoral' organizada por la Asociación de la Prensa, Marín ha indicado que hay que tener en cuenta que cuando Cs se presentó en 2015 lo hacía en 114 municipios en Andalucía y ahora "se triplica el número de municipios", con 313, que supone "llegar a más del 90% de la población andaluza".

En su opinión, "se va a tener la oportunidad de gobernar en muchas ciudades de Andalucía, porque así lo van a decidir los andaluces, en ciudades importantes como Córdoba capital, con Isabel como alcaldesa, con experiencia parlamentaria, que sabe lo que es la gestión pública, dejar a un lado las siglas y mirar por el interés de los andaluces".

En este sentido, ha remarcado que "las urnas el 26 de mayo se van a volver a llenar de ilusión naranja, porque Cs es un proyecto comprometido con España, Andalucía y Córdoba y los ciudadanos están convencidos de que hoy afortunadamente hay una fuerza política que sí se parece un poco más a ellos y les representa".

De este modo, el también vicepresidente de la Junta, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha insistido en que "Cs nunca ha tenido techo", aludiendo a los resultados "jornada electoral tras jornada electoral".

Así, ha detallado que "decían que Isabel Albás no iba a estar en el Parlamento andaluz en 2015 y Cs tuvo nueve parlamentarios; decían que Cs iba a ser fagotizado por el PSOE el día 2 de diciembre y somos 21; decían que no era posible un cambio de gobierno en Andalucía después de 37 años del PSOE y se ha cambiado; para las elecciones nacionales "decían que Cs no iba a pasar de los 40 escaños y se ha pasado con creces, con 57", ha recordado.

Al respecto, Marín ha elogiado que Albás ha sido "testigo y compañera en los cuatro años que Cs ha estado en la oposición siendo útil para los andaluces, no solo con el impuesto de sucesiones y donaciones, ni con los avances que se han hecho especialmente en materia presupuestaria cuando se habla de sanidad y educación".