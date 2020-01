Marín, sobre la candidatura de Igea a la Presidencia de Cs: "Es bueno que haya debate y confrontar ideas"

Publicado 15/01/2020 11:11:53 CET

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha considerado este miércoles que "es bueno que haya debate y confrontar ideas" ante la candidatura del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, a la Presidencia de Cs.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Marín ha apuntado que ha intentado sin éxito hablar con Igea a primera hora de esta mañana para animarle y ha subrayado la importancia de que "quien gane las primarias dirija el proyecto político con todo el apoyo de Cs".

Marín ha explicado que, hasta el 15 de marzo cuando se celebre el congreso extraordinario de Cs, se está produciendo un proceso de transición y hasta finales de febrero hay plazo para la presentación de candidaturas.

No obstante, ha asegurado que él quiere seguir trabajando en Andalucía y "no quiere más carguitos", aunque ha explicado que los estatutos, si no se cambian, le habilitan para formar parte de la nueva ejecutiva al ser portavoz de Cs en Andalucía.

"RADIOGRAFÍA DE ELECCIONES NACIONALES"

Preguntado sobre el Barómetro de Opinión Pública de Andalucía realizado el pasado mes de diciembre, realizado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), Marín se ha mostrado optimista al entender que, 15 días después de las elecciones nacionales, Cs Andalucía ha resistido "mucho mejor" la perdida de votos que otras comunidades. "Es una radiografía de las elecciones nacionales", ha insistido.

Además, se ha mostrado convencido de que estos datos confirman que "hoy en Andalucía se seguiría conformando el mismo Gobierno del cambio".

Por último, preguntado sobre su valoración como líder en este Barómetro, donde ha conseguido un 4,78, un "casi aprobado", Marín ha restado importancia a esta evaluación, aunque ha llamado la atención sobre el 3,98 conseguido por la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, similar al 3,90 del presidente del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano.