Marín, centrado en el Covid, no ha decidido si repetirá como candidato: "Soy vicepresidente y es a lo que me debo ahora"

SEVILLA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha asegurado que está totalmente centrado en la gestión que hace el Gobierno andaluz de la crisis sanitaria, social y económica que está provocando la pandemia del Covid-19 y que, a día de hoy, no ha decidido si optará a repetir como candidato a presidir la Junta por la formación naranja: "Soy vicepresidente y es a lo que me debo ahora".

En una entrevista con Europa Press, preguntado por su futuro más allá de la presente legislatura, Juan Marín ha señalado que eso le coge "muy lejos todavía" y más en la situación que atraviesa ahora el país y la comunidad autónoma por la pandemia.

Por eso, ha dicho que está preocupado "nada más, y lo estoy haciendo con la poca o la mucha inteligencia que pueda aportar, a solventar esta situación".

"Lo que menos me preocupa en este momento es si repetiré o no", ha garantizado Juan Marín, que ha precisado que primero tendrá que decidirlo a nivel personal, así como valorarlo con su entorno, con su familia y con su equipo pero que "no es una cuestión que esté en mi cabeza ahora, ni se me pasa".

Con todo, ha recalcado que ahora mismo es vicepresidente de la Junta Andalucía "por encima de todo, y eso es a lo que me debo, a partir de ahí, sinceramente, no me preocupa el futuro".