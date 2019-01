Marín (Cs) advierte a Vox de que "no es momento de ocurrencias" y le acusa de buscar "protagonismo mediático"

Publicado 08/01/2019 22:19:34 CET

SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha advertido este martes a Vox de que "no es momento de ocurrencias" y le ha acusado de "oportunismo" y de "buscar protagonismo mediático". Todo ello, a raíz de las propuestas que la formación de Santiago Abascal ha puesto sobre la mesa para apoyar la posible investidura del presidente del PP-A, Juanma Moreno, como jefe del Ejecutivo andaluz.

En una entrevista en Trece TV, recogida por Europa Press, Marín ha dicho esperar que Vox "rectifique" y que pueda alcanzar un acuerdo con el PP-A para facilitar la investidura de Moreno. "Tienen la oportunidad de apoyar a un presidente que no es del PSOE y de demostrar que, tal y como dijeron, no venían a bloquear un gobierno de cambio", ha señalado.

Para el dirigente de la formación 'naranja', las medidas que ha planteado Vox al PP de cara a la reunión que este martes mantienen en Madrid los secretarios generales de ambas formaciones, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, son "inadmisibles, vulneran competencias y presentan muchas contradicciones".

En lo que se refiere a la petición de la devolución de competencias de Educación y Sanidad, Marín ha dicho que esa cuestión no la decide el Parlamento, si no que habría que hacer una reforma del Estatuto de Autonomía". A su juicio, es contradictorio que Vox plantee al mismo tiempo la creación de un órgano para proteger los derechos de los andaluces en el extranjero.

También ha señalado el portavoz de Cs en Andalucía que las propuestas en materia de inmigración son competencia nacional y que la derogación de las leyes de género o de Memoria Histórica no depende de un acuerdo entre PP y Vox porque se trata de normativas aprobadas por unanimidad y que requerirían de al menos 55 diputados, la mayoría absoluta.

Tras apuntar que Cs sí coincide con Vox en medidas en materia fiscal, Marín se ha mostrado convencido de que finalmente se podrá alcanzar un acuerdo entre PP y Vox, poniendo como ejemplo que en la negociación de la composición de la Mesa del Parlamento también hubo dificultades que finalmente se consiguieron salvar.

No obstante, ha apuntado que si finalmente hay que ir a unas nuevas elecciones, será Vox quien tenga que explicar a sus votantes por qué contribuye a "perpetuar" al PSOE-A en la Presidencia de la Junta y no apuesta por un gobierno de cambio. "No les perdonarían que dejaran pasar esta oportunidad", ha zanjado.