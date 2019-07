Marín: El anterior Gobierno del PSOE-A "gastó" 81 millones en tres años en indemnizaciones por despidos

Actualizado 15/07/2019 11:43:19 CET

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha manifestado este lunes, al hilo de la denuncia del PSOE-A de que el presupuesto andaluz de este año prevé despidos de empleados del sector público porque hay una partida de 15 millones para indemnizaciones, que el anterior Gobierno socialista, en los años 2016, 2017 y 2018, "gastó 81 millones de euros en indemnizaciones a trabajadores despedidos".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Marín ha indicado que, en este sentido, las críticas del PSOE-A son "desproporcionadas y fuera de lugar", sobre todo cuando le parece "mucho" 15 millones de euros. Ha apuntado que, por ejemplo, en la Empresa Pública de Turismo y en la Real Escuela de Arte Ecuestre habrá que indemnizar este año "casi con un millón de euros a trabajadores, por decisiones del anterior Gobierno socialista".

Tras apuntar que este argumento ya se le "ha caído" al PSOE-A, ha criticado que ese partido no quiera apoyar unos presupuestos que contemplan la mayor inversión de la historia de Andalucía en materia social, con casi 20.300 millones.

En este sentido, ha pedido al PSOE-A que reflexione de aquí al miércoles y, al menos, "no vote en contra" de los presupuestos de la comunidad para este año.

Marín ha defendido que los presupuestos para este año apuestan fundamentalmente por el estado del bienestar y por la creación de empleo y riqueza en la comunidad, con apoyo a empresarios, autónomos y emprendedores.

Ha insistido en que son unos presupuestos buenos para la comunidad y en cuanto estén aprobados, además de ejecutarlos, el Gobierno trabajará ya en las cuentas de 2020. Ha apuntado que se han aceptado enmiendas de todos los grupos parlamentarios, aunque "algunos no estén muy contentos", en referencia al PSOE-A.

Tras indicar que no se han podido aceptar enmiendas del Grupo Socialista que se basaban en "supuestos ingresos" de los que no se disponen, ha recalcado que el Gobierno andaluz ha hecho unos presupuestos "no ficticios", sino "reales y posibles". Ha agradecido en cualquier caso a PSOE-A, Adelante Andalucía y Vox sus aportaciones, "muchas de ellas muy interesantes".

Tras el acuerdo presupuestario que firmaron PP-A, Cs y Vox, Marín ha indicado que garantiza la mayoría suficiente para que se aprueben con normalidad los presupuestos y se garantice la estabilidad que necesita Andalucía en un momento en que crece por encima de la media nacional en todos los sectores.

"Hay confianza en el nuevo Gobierno y en Andalucía y no podemos parar esa sinergia que nos está llevando a crear empleo y que cada vez haya más empresas que están queriendo invertir en Andalucía", según ha indicado el vicepresidente.

Tras recordar que Cs apoyó, "por responsabilidad", presupuestos del anterior Gobierno del PSOE-A sin formar parte del Ejecutivo, ha indicado que PSOE-A y Adelante deberían ahora tener esa responsabilidad, "aunque se que desgraciadamente no lo van a hacer".