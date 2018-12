Marín (Cs) anima a los andaluces a "votar en masa" frente al intento de Susana Díaz de "incitar al voto del miedo"

Publicado 29/11/2018 9:35:03 CET

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha animado este jueves a los andaluces a "votar en masa" el próximo domingo en las elecciones autonómicas "para decir al PSOE que ya están hartos de corrupción en Andalucía y que quieren un gobierno limpio" frente al intento de los socialistas de "incitar al voto del miedo".

En una entrevista en Cope recogida por Europa Press, Marín ha asegurado que el PSOE-A está centrando su campaña en "incitar al voto del miedo" trasladando la idea de que "no se vaya a votar porque nadie lo va a hacer mejor que nosotros" y ha advertido de que "si Cs llega se les va a acabar el chollo a mucha gente que lleva muchísimos años viviendo de la política y que no sabe lo que es trabajar fuera de ella".

Tras señalar que su partido "ha demostrado que incluso desde la oposición se pueden hacer cosas a pesar de contar solo con nueve diputados", el candidato de la formación 'naranja' ha indicado que, pese al intento socialista de "incitar al voto del miedo para que la gente no se movilice, realmente la sensación que percibo en campaña en la calle es que hay muchas ganas de cambiar después de 40 años de monopolio del PSOE".

Según ha subrayado, "ese cambio va a venir de la mano y liderado por Cs y por eso hemos tendido la mano al PP para poder llegar a acuerdos, espero que sumemos suficientes escaños el próximo domingo para que ese cambio sea posible".

Preguntado por si está dispuesto a acuerdos postelectorales con VOX, Marín ha indicado que su partido "ha dejado muy claro con quién no va a llegar a acuerdos tras el 2D". "Con Podemos por supuesto que no lo haremos bajo ningún concepto y con el PSOE tampoco porque Susana Díaz rompió la confianza de los acuerdos que firmamos en materia de regeneración democrática", ha explicado.

"NO HE HABLADO DE PACTOS CON FUERZAS EXTRAPARLAMENTARIAS"

En este sentido, el líder andaluz de Cs ha querido dejar claro que "hasta ahora solo he hablado de intentar liderar el cambio de la mano del PP-A y con el resto de formaciones que se presentan a las elecciones no hemos hablado de pactos ni nos hemos planteado nada parecido porque son fuerzas extraparlamentarias con mayor o menor intención de voto en las encuestas, pero que al no estar en el Parlamento no hablamos de ella".

Cuestionado por el hecho de que la corrupción parece no pasar factura al PSOE-A según las encuestas, Marín

ha asegurado que no lo entiende y ha apuntado que "la desconfianza y desapego de la sociedad civil en Andalucía tiene mucho que ver con esta lacra que pesa sobre la administración de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE, no sólo con Chaves y Griñán, porque estamos hablando de la Faffe, de tarjetas en clubes de alterne y de chiringuitos de amiguetes".

En cualquier caso, el candidato de Cs ha confiado en que "esta vez los andaluces se den cuenta de que hay una oportunidad histórica no planteada hasta ahora y que no nos van a perdonar si la dejamos escapar PP y Cs". "Los andaluces van a salir a votar en masa para decir al PSOE que ya están hartos de corrupción en Andalucía y quieren un gobierno limpio y que venga a poner a los andaluces en el centro de las decisiones", ha concluido.