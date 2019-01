Marín (Cs) defiende medidas contra la violencia de género en el acuerdo con el PP-A y rechaza "imposiciones" de Vox

Actualizado 03/01/2019 10:44:12 CET

SEVILLA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha defendido este jueves las medidas en materia de lucha contra la violencia de género que se incluyen en el acuerdo programático suscrito con el PP-A para posibilitar un nuevo Gobierno autonómico y ha expresado su rechazo a las "imposiciones" de Vox, un partido que todavía "no conoce cómo funcionan las instituciones".

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Marín, preguntado sobre las condiciones que Vox ha puesto sobre la mesa para dar su apoyo a ese cambio de gobierno en Andalucía, como no impulsar leyes de género, ha indicado que esta comunidad cuenta con una Ley de lucha contra la violencia de género a la que se introdujo por unanimidad una reforma en julio de 2018 para impulsar las medidas de protección a las víctimas, no sólo a las mujeres sino a otros familiares, como hijos, que se encuentran afectados por esta lacra. Ha indicado que la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes no pueden permitir que estas mujeres se sientan en una situación de desprotección.

Ha agregado que precisamente eso es lo que plantea el punto 84 del acuerdo programático que han suscrito PP-A y Ciudadanos, dotar de financiación y de recursos humanos y medios materiales la lucha contra esta violencia. A partir de ahí, ha indicado que cualquier reforma de ley en un estado de derecho "no se puede hacer por imposición de nadie", sino que se tiene que hacer con acuerdos parlamentarios y para eso hacen falta mayorías.

Juan Marín ha insistido en que Vox aún no se ha enterado de cómo funcionan las instituciones, ya que acaba de llegar y tendrá que aterrizar y "darse cuenta realmente de que cuando se habla de un cambio en una comunidad después de casi 40 años de gobiernos socialistas no se habla sólo de una modificación legislativa", sino que se está hablando de políticas que afectan a ocho millones de personas.

Asimismo, ha advertido de que cuando PP-A y Cs están negociando un "acuerdo de gobierno, lo están negociando el PP-A y Cs, que suman 47 escaños".

Marín ha agregado que él no sabe lo que Vox va a hacer, eso lo tendrán que decidir ellos, pero está claro que los andaluces dijeron en las pasadas elecciones autonómicas que querían un cambio: "Y hay dos fuerzas políticas que sumamos 47 escaños y que pueden provocar ese cambio, porque 12 escaños solos no lo provocan".

Ha insistido en que PP-A y Cs han realizado un trabajo muy serio sobre qué queremos hacer y ahora se está trabajando en la estructura de gobierno.

"Ni Vox va a firmar ningún acuerdo con PP y Cs sobre la estructura de gobierno ni sobre el futuro Gobierno de Andalucía ni ninguna otra fuerza política", según ha sentenciado Marín, quien ha señalado que si PP-A y Cs han decidido llevar a cabo un cambio en Andalucía con 90 medidas no tienen por qué compartirlas "ni el PSOE, ni Adelante Andalucía ni Vox". "Es lógico, cada fuerza política tiene un proyecto distinto", según Marín, quien ha insistido en que aquí solo hay una negociación, la del PP y Cs.