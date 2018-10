Marín (Cs), orgulloso del "miedo" a Arrimadas: "Al PP-A no le da tanta alegría que vengan sus compañeros"

Actualizado 29/10/2018 14:13:16 CET

Afirma que Cs va a las urnas "a ganar" y, por ello, no va a pedir a Díaz o a Moreno su "apoyo"

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se ha mostrado "orgulloso" de que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, le tenga "tanto miedo" a la líder de la formación naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, y ha asegurado que es una "alegría enorme" que ésta venga a Andalucía, algo que considera que no pueden decir los populares andaluces de sus compañeros.

"Arrimadas ha ganado al PP en Cataluña y Marín lo hará en Andalucía y eso es a lo que el PP le tiene miedo", ha sentenciado el responsable andaluz de Cs, a preguntas de los periodistas, tras visitar a una carpa informativa en la Plaza de San Lorenzo de Sevilla y después de que Moreno haya realizado una entrevista con TVE en la que afirma que Arrimadas está actuando como candidata "en la sombra" de esa formación a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Al respecto, Marín ha dejado claro que tanto Moreno como el resto de candidatos le merecen el "máximo respeto", por lo que ha asegurado que no va a entrar en "las descalificaciones en las que entra Moreno y el PP" porque es consciente de "lo duro que es estar al frente de un proyecto político y de los sacrificios que supone".

Sin embargo, se ha mostrado "orgulloso" de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y Moreno le tengan "tanto miedo" a Arrimadas y ha afirmado que "ojalá esté toda la campaña aquí". "Que venga Arrimadas a Andalucía es una alegría enorme Inés y, probablemente, a lo mejor para ellos no lo es tanto que vengan compañeros suyos", agrega, tras añadir que, mientras en el PSOE y en el PP se anda "poniendo o quitando a quien no es de la cuerda de Casado o Díaz", esto en Cs "no pasa".

Además, ha instado a Moreno a mirar los sondeos "a ver quién es el más valorado". "Nosotros no nos peleamos internamente para echar a unos y a otros y ver si se quedan en el sillón otros cuatro años cobrando un sueldecito de la Junta de Andalucía", incide.

El responsable de Cs en Andalucía ha subrayado que el único sondeo que vale es el del día 2 de diciembre, fecha de las elecciones regionales, y ha asegurado que "los partidos empiezan cero a cero", aunque Cs va "a las urnas a ganar" por lo que no va a pedir a Díaz o a Moreno su apoyo.

Por último, ha dejado claro que los miembros de Cs tienen sus vidas fuera de la política y vienen de la sociedad civil. "Han dejado de lado sus profesiones para gestionar lo público y no traen mochila", sentencia.