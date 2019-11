Marín: Susana Díaz debe "depurar responsabilidades" por los ERE y la Junta intentará recuperar el dinero

Actualizado 19/11/2019 17:26:30 CET

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder andaluz de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha dicho este martes, tras conocerse la sentencia de los ERE, que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, debe "depurar responsabilidades internas" en su partido, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno andaluz, una vez que analice a fondo el fallo, estudiará si se puede reclamar por vía civil o llevar a cabo acciones "para ir a los tribunales a reclamar el dinero" público y si lo recuperan "irá destinado a los parados andaluces, para eso vino y para eso se tuvo que utilizar".

En rueda de prensa tras conocerse la sentencia, Marín ha resaltado que "hoy se demuestra que Cs fue freno a la corrupción del PSOE-A en la Junta", al referirse a que su grupo parlamentario, cuando en la pasada legislatura negociaba la investidura de Susana Díaz, "exigimos las actas de senador y de diputado en el Congreso de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para que se enfrentaran a los tribunales de justicia en Andalucía".

"Nos llamaban chantajistas y no lo éramos, hoy la Justicia pone las cosas en su sitio y se demuestra que ambos son culpables por sentencia judicial de prevaricación y malversación de fondos públicos que debían ser para los parados", ha agregado el dirigente de Cs, que ha achacado a su partido haber puesto "una línea roja de punto y final a una etapa negra de la corrupción en Andalucía" al introducir una cláusula en el acuerdo con los socialistas por el que cualquier imputado por corrupción política tenía que abandonar su escaño, "desde entonces y hasta hoy no hay ningún diputado ni miembro del gobierno imputado, y eso es bueno para Andalucía".

Entretanto, Marín ha dicho que Susana Díaz debe asumir su responsabilidad como secretaria general del PSOE-A tras recordar que ella, cuando era jefa del Ejecutivo autonómico, "pidió el archivo de la causa, retiró a la Junta de la acusación en el caso y puso la mano en fuego por Chaves y Griñán, hoy condenados".

A su juicio, la sentencia pone de manifiesto que Susana Díaz "rompió" el pacto de investidura que había alcanzado con Cs en la pasada legislatura porque "no quería una ley contra la corrupción y protección de testigos y una oficina contra el fraude, no quería acabar con los privilegios de la clase política cuando le planteamos eliminar aforamientos, ni limitar los mandatos y otras cuestiones para regenerar las instituciones".

Además de apuntar que la secretaria general del PSOE-A fue consejera de la Presidencia de Griñán, Marín ha avisado de que "no ha querido luchar contra la corrupción porque sabía que la corrupción estaba instalada en el PSOE-A y en el Gobierno andaluz al que ella y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, pertenecían". Y esto, a su entender, "exigen responsabilidades, por la gravedad de lo sucedido y por las acciones que se han llevado a cabo".

"Espero que depure responsabilidades internas, hoy el PSOE-A ha sido condenado por corrupción política y si esto no tiene ninguna consecuencia dentro del PSOE-A, tendrá que llevar a cabo una reflexión muy amplía, porque estoy convencido de que las bases de su partido que no están de acuerdo con esta forma de actuar de su gobierno", ha abundado el vicepresidente de la Junta.

"UN ENTRAMADO PARA DELINQUIR"

Tras advertir de que este "no será el último episodio que nos haga sentirnos avergonzados de una clase política que utilizó las instituciones, como dice sentencia, para enriquecimiento o para hacer favores"; Marín ha incidido en hoy "es un día triste no solo para Andalucía, sino para la democracia" cuando ha asegurado que este "es el caso de corrupción política más importante de España y me atrevo a decir que de Europa".

"Alguna responsabilidad tendrán que asumir algunos", ha proseguido el dirigente del partido naranja, que se ha mostrado convencido de que "ni los votantes ni los militantes del PSOE se merecen esto, y estarán tan avergonzados como estamos todos los españoles y andaluces por conocer que la clase política que durante 23 años gobernó a Andalucía llevó a cabo este tipo de atropello".

Marín ha hecho hincapié en que "se utilizó el dinero de forma ilegal y no fueron casos aislados" sino que existía "una trama organizada para delinquir con el dinero de los parados andaluces".