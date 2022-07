Marín garantiza que "el relevo" en las áreas de Cs se hará "con normalidad": "Trabajaremos hasta el último minuto"

TORRENUEVA COSTA (GRANADA), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en funciones, Juan Marín, ha señalado este viernes que el relevo en todas las áreas que Cs ha tenido "el honor de dirigir" en el Gobierno andaluz se hará "con normalidad" a fin de facilitar el trabajo de los próximos consejeros y ha garantizado que tanto él como su equipo desempeñarán su labor "hasta el último minuto".

A preguntas de los periodistas en Torrenueva Costa (Granada) sobre su futuro próximo, Marín ha relatado que lo dedicará a "descansar" y a "hacer el relevo", que lo ha fijado para el próximo día 25. Según ha explicado, el acto de toma de posesión será el sábado 23 y Moreno "anunciará el Gobierno el lunes si no me he informado mal y a partir de ahí hacer ese relevo en todas las áreas que he tenido el honor de dirigir junto a otros compañeros y que se haga con normalidad", ha relatado.

Lo ha contrapuesto a lo que él vivió a su llegada al Gobierno andaluz, cuando únicamente se encontró con "un pen drive para poder dirigir un gobierno después de 37 años de gobiernos socialistas" y "no fue nada fácil", advierte, aunque reconoce que "en el fondo", quizá lo agradece "porque se habían hecho las cosas de tal forma que no las hubiera continuado".

"Pero en este caso va a haber un proyecto de continuidad, tanto en Turismo como en Justicia, Administración Local y en muchas áreas que hemos dirigido desde Cs", ha augurado, al tiempo que ha recalcado que desde la formación naranja se garantizará ese relevo en el marco de la "normalidad democrática que tiene que haber cuando hay un cambio en el Gobierno".

"Y acabaremos hasta el último minuto, como estamos haciendo, nuestro trabajo (...) nos siguen pagando los andaluces para hacer nuestro trabajo y es lo que vamos a hacer hasta el final", ha agregado.

Marín se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios durante una visita al puente colgante de Torrenueva, donde se ha congratulado de los logros obtenidos en "tan poco tiempo" en el sector turístico pese al parón por la pandemia y ha dicho que se mantienen las previsiones para los próximos meses en Andalucía, que prevé superar este verano los 12,5 millones de viajeros y alcanzar los 30 millones de turistas antes de final de año.