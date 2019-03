Marín lamenta la "incoherencia" del PSOE-A por criticar la ausencia de Moreno en el próximo Pleno del Parlamento

Publicado 29/03/2019 13:52:35 CET

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha reprochado este viernes al PSOE-A que mantenga "un pataleo permanente" y sea "incoherente" al criticar que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no vaya a someterse a la próxima sesión de control en el Pleno por acompañar al Rey Felipe VI en su visita al Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores, que se celebra el próximo jueves día 4 de abril en Jaén.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Marín ha considerado que las críticas de los socialistas se deben a que "siguen sin cerrar las heridas de las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre".

Y es que, como ha recordado, la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, se ausentó en dos ocasiones de la sesión de control en la pasada legislatura cuando el Rey visitó Andalucía, "¿por qué Moreno ahora, cuando viene el Rey a Jaén y tiene que estar con él, tiene que comparecer?", ha preguntado Marín para apuntar que la actitud del PSOE-A "es una falta de incoherencia total" y responde al "pataleo permanente" de los socialistas.

El vicepresidente del Gobierno andaluz ha lamentado que el partido de Susana Díaz "pretende obstruir la Administración y bloquearnos con iniciativas, preguntas, mesas y juntas de portavoces que se eternizan", cuando ha apuntado que "quizás el gran objetivo el PSOE-A era que esta semana no hubiera Pleno para montar otro escandalito".

Por contra, Marín ha garantizado que "habrá normalidad democrática en el Parlamento en los próximos cuatro años", a la par que ha invitado al PSOE-A a reflexionar y explicar "por qué Susana Díaz sí puede dejar de comparecer en el Parlamento cuando viene el Rey y por qué no puede hacerlo Juanma Moreno". "No es serio, del PSOE-A se espera mucho más de lo que hace ver hasta ahora", ha remachado.

Preguntado por el hecho de que el PP-A se viera obligado a cederle cupo de sus iniciativas a Vox en el próximo Pleno del Parlamento para sacar adelante el orden del día, el líder de Cs ha enmarcado dicha situación en las negociaciones habituales entre los grupos del Parlamento, mientras ha insistido en que "no puede ser que el Rey venga y el presidente de la comunidad no lo reciba". "El PSOE-A ahí está pasando unas líneas que no debería cuando además ha hecho lo mismo en anteriores ocasiones", ha zanjado.