Marín lamenta que "los nacionalismos están creciendo" en País Vasco y Galicia "por las políticas de Sánchez"

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha lamentado este lunes que "los nacionalismos están creciendo" en País Vasco y Galicia "por las políticas" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Así lo ha sostenido Marín en una atención a medios tras participar por videoconferencia en una reunión de la Ejecutiva de Cs a nivel nacional un día después de las elecciones autonómicas celebradas en ambas comunidades.

Al hilo de estos comicios, el vicepresidente de la Junta ha reflexionado que en la gestión del Gobierno de España durante la pandemia del coronavirus "se ha visto muy claramente cuáles eran sus aliados y sus objetivos", y Pedro Sánchez "ha marcado una estrategia muy clara", de "seguir favoreciendo y dejando crecer a los nacionalismos", porque al presidente del Ejecutivo socialista, "con los nacionalistas, con los que quieren dividir este país, le va bien", según ha remachado.

"Si ese era el objetivo, enhorabuena", porque el PNV y el BNG "están mucho más fuertes, y los constitucionalistas debilitados", según ha añadido Juan Marín, quien ha incidido en que, en el País Vasco, tanto el PNV como un partido que le "aterroriza" como Bildu, "han crecido de forma exponencial, porque las políticas de Sánchez les han llevado ahí", según ha insistido.

En ese sentido, ha señalado que Bildu "aprieta" a Pedro Sánchez "en el Congreso" de los Diputados, al igual que en su opinión hace el lehendakari Iñigo Urkullu, y "al final sacan tajada para el País Vasco", según ha aseverado el vicepresidente de la Junta, para quien el presidente socialista, "por querer tener el sillón de la Moncloa a cualquier precio, le está otorgando privilegios a las fuerzas nacionalistas".

RESULTADOS DE CS

En cuanto a los resultados de Cs, Marín ha valorado la campaña desarrollada por su candidata en Galicia, Beatriz Pino, quien ha concurrido a los comicios "en unas condiciones muy complicadas" y "sabiendo de antemano que era muy difícil conseguir el corte necesario para entrar" en el Parlamento gallego, no obstante lo cual "se ha quedado a las puertas", según ha puesto de relieve antes de subrayar que ha realizado "un trabajo extraordinario en muy poco tiempo", y que su compañera de partido "tiene todo el respaldo y apoyo de la Ejecutiva nacional".

En el País Vasco, Marín ha celebrado que Cs contará por primera vez con un diputado en su parlamento, y el partido, que ha concurrido a esas elecciones en coalición con el PP, se ha quedado "a muy pocos votos" de lograr un segundo representante.

Ha apuntado que, en el marco de la coalición liderada por el 'popular' Carlos Iturgáiz, el PP "también tendrá que hacer reflexiones", y al respecto ha recordado que "cambió de candidato" cuando faltaban pocas semanas para la fecha inicial de los comicios --previstos en abril aunque pospuestos por la pandemia del coronavirus--, en un proceso que tuvo "luces y sombras".

En todo caso, Marín se ha centrado en celebrar que Cs pueda "estar en el Parlamento vasco", y ha comentado que "los ciudadanos son inteligentes y son los que deciden", por lo que hay que "aceptar el resultado electoral, ver si podríamos haber hecho más", y también tener en cuenta que "la participación ha sido tremendamente baja", algo que "dice mucho de la situación política que viven País Vasco y Galicia", según ha opinado.

REFORZAR ESTRUCTURAS DE CS EN ALGUNAS CCAA

El dirigente andaluz de Cs también ha comentado que su "visión personal y particular" tras estos comicios, en lo que se refiere a la estrategia de su partido, "pasa por reforzar toda la estructura de Ciudadanos en aquellas comunidades autónomas donde es muy difícil plantear nuestra participación en gobiernos todavía porque decimos algo que a muchos no les gusta, y es que nos gusta que todos los españoles sean iguales y tengan las mismas oportunidades", un mensaje, no obstante, en el que "vamos a seguir insistiendo", según ha querido dejar claro.

Marín ha concluido señalando que "es momento de reflexión, de ponernos a trabajar, a ver si este verano es posible, para, en septiembre, poder salir preparando toda esa estructura" de Cs tras la celebración de su asamblea nacional y el nombramiento de Inés Arrimadas como presidenta de la formación.