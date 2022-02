Marín "no se preocupa" de encuestas porque "no estamos en elecciones" en Andalucía y la "real" será la de las urnas

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha señalado este jueves que "no se ocupa ni se preocupa" de los resultados de encuestas que se publiquen estos días porque "no estamos en elecciones" en la comunidad autónoma, y "la única encuesta real" será "cuando lleguen" esos comicios, previstos para este año 2022.

Marín se ha pronunciado así, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al hilo de una encuesta sobre intención de voto en Andalucía difundida este jueves por los medios de comunicación de Publicaciones del Sur, que augura una victoria del PP-A si se celebraran ahora elecciones autonómicas con una ventaja de casi 14 puntos sobre el PSOE-A, mientras que Cs se desplomaría y podría quedarse con un solo escaño frente a los 21 que logró en los pasados comicios de 2018.

El coordinador autonómico de Cs ha comentado que esa encuesta "no dice nada nuevo", y ha defendido que los sondeos "son estados de opinión", y que "en Andalucía no estamos en elecciones" ahora mismo. En esa línea, ha señalado que "la única encuesta real es cuando lleguen las elecciones", por lo que "no me ocupo ni me preocupo" de esos sondeos actualmente.

"No valoro estas cuestiones, me preocupan los problemas de todos los días de los andaluces", ha continuado el vicepresidente de la Junta, quien al hilo de la celebración, el próximo lunes, 28 de febrero, del Día de Andalucía, ha señalado que aspira a que "no sean los partidos políticos los que deciden por los andaluces, como está ocurriendo desgraciadamente", según ha lamentado, "porque Andalucía no es una sucursal de Madrid ni yo pretendo que ninguna fuerza política se convierta en los poseedores de la bandera de Andalucía", que "es de los andaluces", según ha enfatizado.

En esa línea, ha agregado que hay que "devolver" la bandera a los andaluces "con políticas que les permitan tener oportunidades, generar actividad económica, que nos convirtamos en lo que ahora mismo es Andalucía" con el actual gobierno de coalición de PP-Cs, "el motor económico de España", donde, según ha resaltado, el PIB "crece por encima de la media nacional" y lidera "en autónomos, empresas, inversiones", además de que ha registrado un "récord histórico" de exportaciones en 2021.

"Esa es la verdadera encuesta en la que yo creo, trabajar para los que realmente nos dieron la oportunidad de cambiar esta tierra", ha sentenciado el vicepresidente y dirigente andaluz de Cs.

APOYO A LAS REIVINDICACIONES AGRÍCOLAS

Por otro lado, el vicepresidente andaluz también se ha pronunciado por la situación del sector agrario de la comunidad y por la movilización que para este viernes en Sevilla han convocado organizaciones representativas del mismo bajo el lema 'La agricultura y la ganadería, una cuestión de Estado'.

Juan Marín ha defendido que esa movilización de este viernes está justificada y es "necesaria, porque a la agricultura se le ha maltratado durante años, y ya está bien", y ha señalado que él será "una de las personas" que acompañará a los agricultores que se movilicen este viernes.

Y es que, según ha remarcado el vicepresidente, "desde la Junta estamos con ellos --los agricultores-- desde el principio, especialmente en un momento como éste, en el que la sequía se está convirtiendo en un dolor de cabeza para todos", pero "muchísimo más" para el sector agrícola.

Marín ha señalado al respecto que los agricultores "están demandando un decreto de sequía para, entre otras cosas, poder acoger en ERTE --expediente de regulación temporal de empleo-- a los trabajadores del sector agrario", y ha explicado que la Consejería de Empleo que dirige Rocío Blanco "ya se está poniendo en marcha por si las ayudas pueden llegar directamente desde la Junta".

"No vamos a dejar solos a los agricultores en ningún momento", ha aseverado el vicepresidente, quien también ha señalado que el campo andaluz mantiene una reivindicación "justa" en torno a la nueva Política Agrícola Común (PAC), con la que "va a perder más de 100 millones de euros al año por ese reparto que vuelve a hacer el Gobierno de España de esos planes agrarios comunes", según ha lamentado.