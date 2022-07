Marín se ofrece a "colaborar" con Moreno pero rechaza seguir en el Gobierno: "Cada uno nos debemos a un proyecto"

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El todavía vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha expresado este sábado su disposición a "colaborar" con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la nueva legislatura pero sin integrarse en el Gobierno que diseñe para la nueva legislatura porque "cada uno nos debemos a un proyecto".

Marín se ha pronunciado de este modo en declaraciones a Canal Sur Televisión tras asistir al acto institucional de toma de posesión de Moreno, que ha cerrado el acto comentando en tono jocoso a los consejeros del Gobierno saliente que "os queda un cuarto de hora" con una referencia expresa a Marín, a quien ha "deseado lo mejor".

Un día después de que Moreno desvelase que Marín había declinado su oferta para seguir en el Gobierno andaluz pero no cerrara la puerta a poder contar con él "en un futuro", el ya ex líder regional de Ciudadanos (Cs) ha explicado que ha trasladado a Moreno que está "a su disposición para ayudarle en aquello que considere", pero ha insistido en que "no voy a formar parte del Gobierno".

"Han sido cuatro años muy duros y hay una gran amistad. Los andaluces han sabido reconocer ese trabajo y ahora, pues sencillamente me pongo a su disposición, como le he dicho, para ayudarle en aquello que él considere pero no voy a formar parte del Gobierno", ha explicado Marín, que ha agradecido el "ofrecimiento" de Moreno pero ha dejado claro que "cada uno nos debemos a un proyecto".

"Yo sigo en Cs y lógicamente en aquellas cuestiones que pueda colaborar sabe que cuenta con mi total apoyo, igual que algunos diputados y compañeros que me han preguntado si me pueden llamar y yo estaré para lo que necesiten, pero desde otra posición", ha recalcado.

Marín ha explicado ahora "lo que toca" es afrontar su relevo en la Junta el próximo martes una vez que el lunes se conozcan los miembros del nuevo Gobierno "y dejar a las personas que nos sucedan en los distintos puestos de responsabilidad que hemos tenido toda la planificación, todo el trabajo en el momento en el que se encuentra, las cuestiones que están pendientes y que se pueda llevar a cabo con total normalidad". "No es lo habitual, pero es lo correcto. Y en eso estamos todavía", ha añadido.

Por último, ha valorado el discurso de Moreno en su toma de posesión y le ha deseado "mucha suerte y mucho acierto porque Andalucía lo merece y estamos en un buen momento a pesar de las dificultades". "Ahora hay que seguir trabajando para que esta tierra siga siendo esa tierra con la que todos hemos soñado alguna vez", ha concluido.