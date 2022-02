Marín, sobre el PP y la reforma laboral: "Si se lo hubieran tomado en serio no hubiera habido ningún posible error"

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos en la comunidad, Juan Marín, ha calificado este viernes de "circo" las escenas vistas en el Congreso durante la convalidación de la reforma laboral, aprobada finalmente con un voto de un diputado del Partido Popular que según la formación se produjo por error. "Si ustedes se hubieran tomado en serio esto, y no se lo hubieran tomado como una guerra de trincheras nuevamente, pues probablemente no hubiera habido ningún posible error, como ahora intentan gestionar", ha dicho.

Marín se ha expresado así en declaraciones a periodistas durante su visita al Salón Internacional de Moda Flamenca (Simof). Allí ha remarcado que "lo que está claro es que el Partido Popular, con el voto de su diputado, aprobó la reforma laboral". "Que por otro lado no es ninguna reforma laboral, permítanmelo decirlo así, ésta es la misma reforma laboral de la señora Fátima Báñez, con dos matizaciones que se han hecho. Si a esto le quieren llamar reforma laboral, que le llamen como quieran", ha apuntado, en alusión a la anterior reforma laboral, aprobada en 2012.

En todo caso, ha subrayado que "lo que sí esta claro" es que es una reforma que "comparten los empresarios en este país y comparten los trabajadores", en referencia al acuerdo de los agentes sociales sobre las modificaciones. "Es decir, yo creo que es una posición muy razonable para que finalmente pudiera salir adelante si hay ese consenso".

"Pero lo que no puede hacer ahora el Partido Popular es decir que ellos no la han votado. Mire usted: sí la han votado. Si ustedes se hubieran tomado en serio esto, y no se lo hubieran tomado como una guerra de trincheras nuevamente, pues probablemente no hubiera habido ningún posible error, como ahora intentan gestionar", ha aseverado.

Marín se ha preguntado "cómo el Partido Popular, que quiere gobernar este país, y Vox, que también quiere gobernar este país, se pueden permitir el lujo de no instruir bien a sus diputados y diputadas para que voten lo que tienen que votar, o lo que ellos quieren que voten". "Yo creo que lo de ayer fue un espectáculo lamentable, y sobre todo terminar ese pleno en el Congreso de los Diputados y allí los diputados de uno y de otro aplaudiendo como si aquello fuera, pues no sé, un éxito de unos contra otros".

"Estamos hablando de los derechos fundamentales de los trabajadores y del interés de nuestras empresas, que es muy serio de lo estamos hablando, de crear empleo y riqueza, para que ustedes monten el circo que montaron ayer en el Congreso de los Diputados", ha insistido, "y encima el remate de los tomates, cuando este señor, del PP, que no sé si de forma consciente o inconsciente, apoya esta reforma. Esperpéntico, lo de ayer me pareció un verdadero esperpento".