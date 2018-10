Marín replica a Susana Díaz que Cs "no miente" sobre el acuerdo de financiación y pide respeto para su postura

Publicado 01/03/2018 20:18:18 CET

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha replicado este jueves a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que el partido naranja "no miente" respecto al acuerdo alcanzado en el Parlamento andaluz sobre la financiación autonómica, al tiempo que ha exigido respeto para la postura adoptada por Cs, "que cree en un modelo sin subir los impuestos a la clase media trabajadora".

Marín se ha pronunciado así, en declaraciones a los periodistas en Sevilla antes de participar en la mesa redonda '500 Años de la Circunnavegación', después de que Susana Díaz haya pedido al presidente de Cs, Albert Rivera, que "no mienta" para "justificar que se ha quedado solo" en el Parlamento en el acuerdo sobre financiación "porque es falso que aparezca en el documento una subida de impuestos".

"El documento --acordado entre el PSOE-A, Podemos e IULV-CA, y al que se sumó el PP-A-- refleja una posición en la que se piden 16.000 millones de euros más para la reforma del sistema y si el sistema de financiación se nutre de los impuestos de los españoles, que alguien me diga de dónde van a salir esos 16.000 millones y yo diré que hemos mentido", ha abundado Marín.

Así las cosas, y tras incidir en que Cs no comparte las formas en las que se ha negociado dicho acuerdo porque "por imposición no se hacen las cosas"; el líder andaluz ha insistido en que "hay una cuestión muy clara, y es que el modelo de financiación y modelo fiscal que defienden el PSOE-A, Podemos e IU es el de la subida de impuestos".

En este sentido, Marín ha dicho que al margen de dar titulares bonitos "tenemos que hacer sostenible el sistema y si el sistema no tiene una financiación razonable y que se pueda asumir, no podemos compartir que una vez más quienes han soportado la crisis vuelvan a tener que soportar la incapacidad de algunos gobiernos que no son capaces de gestionar de forma eficaz".

Ha explicado que en Cs defienden que Andalucía necesita más financiación, si bien ha abogado por implantar un modelo en el que realmente se evalúen las políticas públicas, "algo a lo que el PSOE-A, Podemos e IU votaron en contra cuando Cs lo planteó en diciembre".

Del mismo modo, el portavoz andaluz ha apostado por luchar contra el fraude fiscal para "intentar aflorar esa bolsa y que no haya subir impuestos a nadie"; además de defender un sistema en el que tienen que participar todas las comunidades y todos los españoles "para contribuir al sostenimiento de los servicios públicos".

PIDE RESPETO PARA SU POSTURA

"Cuando esto lo refleje un documento de síntesis, Cs tendrá algo que rectificar pero esto es lo que dice el documento y no lo vamos a compartir", ha apostillado el presidente de Cs en Andalucía.

Y también ha querido dejar claro que el hecho de que Cs no apoye el documento planteado en el grupo de trabajo eso significa que esté en contra de Andalucía: "En absoluto, estamos a favor de la sostenibilidad, del sentido común, de hacer números y de que españoles no tengan que pagar más impuestos".

En este punto, Marín ha exigido respeto a la postura que ha adoptado Cs "a las fuerzas políticas que parece que si no hay unanimidad no están conformes".

Ha recordado que en el Parlamento andaluz hay pluralidad con cinco grupos y que cada uno defiende un modelo, por eso ha dicho que igual que Cs respeta que PSOE-A, Podemos e IU "se pongan de acuerdo en esto, aunque no lo hagan para aprobar los presupuestos ni para echar andar la legislatura; ahora pedimos que respeten que hay un grupo que cree en un modelo sin subir los impuestos a la clase media trabajadora".

De otro lado, preguntado por la propuesta de Cs sobre las pensiones, ha incidido en que quiere hacer el sistema sostenible, "que se vaya aumentando el IPC para no perder capacidad adquisitiva pero también hemos planteado una serie de propuestas que, entre otras, plantea que los jubilados tengan que pagar unos 60 euros menos en el IRPF por que no llegan a una cantidad mínima que establecemos". Ha apostado por hacer propuestas razonables y viables frente a los posibles "brindis al sol" en este sentido.

CS NO ESTÁ PENSANDO EN LAS ELECCIONES

En otro orden de cosas, y después de que el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, se haya mostrado "convencido" de que resulta "posible" un pacto entre PP-A y Cs en Andalucía tras los comicios autonómicos; Marín ha garantizado que su fuerza política ahora "no está en eso".

"Parece que en el PP-A y en el PSOE-A están muy nerviosos con los sondeos, pero no habrá mejor encuesta que cuando se convoquen las urnas y decidan los andaluces", ha agregado el líder andaluz de Cs, quien ha avisado a quienes estén pensando ya en pactos o acuerdos "que tengan en cuenta que Cs no está en eso, estamos en trabajar para ganar las elecciones en el 2019 y, a partir de ahí, veremos qué deciden los andaluces", cuando también ha recalcado que "no es cuestión de con quién sino para qué hacemos esos acuerdos y pactos".