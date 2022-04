Cs abrirá nueva etapa como partido de "centro andalucista" con un acto en Córdoba el 14 de mayo al que invita a Moreno

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha trasladado este miércoles que su partido se presentará a las futuras elecciones al Parlamento de Andalucía como "un partido de centro, andaluz, andalucista, porque Andalucía es lo primero, que se ha convertido en imprescindible para que siga gobernando otros cuatro años".

Marín anunciado la celebración de un acto en Córdoba el 14 de mayo que ha descrito como "el pistoletazo de salida para la nueva etapa de Cs y afrontar el último cuarto, como Javier (Imbroda) nos encargó", un evento de su partido del que ha asegurado que "Juanma Moreno está invitado a ese 14 de mayo, igual que yo estuve en el congreso de Granada".

En cuanto a la fecha de las andaluzas, Marín ha asegurado que "serán a finales de este año, como estaba programado", para presentar un calendario de trabajo futuro del que ha asegurado que "sobre septiembre la campaña será más intensa y habrá movilización interna".

Durante un desayuno informativo en Sevilla, que ha ofrecido junto a la portavoz en el Parlamento andaluz, Teresa Pardo, Marín ha asegurado sobre la identidad de su partido ante las próximas elecciones andaluzas que "voy a seguir defendiendo el mismo proyecto que en 2015", después de mostrarse convencido de que "es un error hacer desaparecer a Ciudadanos", hecho que ha atribuido a la pugna por el centro electoral porque "nuestro espacio político es tan deseado".

"Iremos hasta el final con Ciudadanos Andalucía, para eso venimos a la política, si no, estaríamos en otras formaciones, los que se han querido marchar se han ido", ha proclamado Marín sobre la fortaleza de sus siglas y su independencia respecto al debate de listas conjuntas con el PP en la Comunidad Autónoma.

"Seré fiel a las siglas hasta que termine mi vida política", ha proclamado Marín.

"Si fuéramos en listas conjuntas con el PP no podríamos hacer lo que estamos haciendo", ha señalado Marín, quien ha considerado que "el PP nunca va a hacer políticas para la izquierda o la extrema izquierda, o el PSOE no lo va a hacer para la extrema derecha o la derecha", para apelar entonces a la existencia de "gente diversa en Andalucía" y a que "no podemos excluir a nadie en la toma de decisiones".

"Somos un partidos transversal", ha remachado Marín.

Con la referencia del ascenso electoral de Vox, ratificado este miércoles en el barómetro de marzo publicado por el Centro de Estudios Andaluces (Centra), que da a este partido 22 escaños para duplicar los que obtuvo en las elecciones de 2019, el líder de Cs en Andalucía ha sostenido que "a río revuelto ganancia de sinvergüenzas", mientras que ha catalogado el bipartidismo como "gran refugio de seguridad", antes de reivindicar que "sin políticas de centro, moderadas, no era posible el crecimiento y bienestar en esta tierra".

"Hoy somos más necesarios que nunca", ha sostenido Marín, quien se ha lamentado de que esa percepción "en los sondeos no se refleja", aun cuando ha descrito a "gente de fuera de los sondeos que sí cree" en un partido de centro, por lo que ha apelado a dirigirse a "ese amplio espacio de personas indecisas".

Marín ha descrito que "hemos empezado a reconstruir" su partido cuyo punto de partida ha situado en las primarias, que celebró su partido durante el puente de la Constitución en diciembre y designó a Juan Marín como candidato a la Junta de Andalucía, con la toma de decisiones como "incorporaciones al Comité Autonómico, en Organización, Institucional", además de "mejorar la comunicación interna y externa".

Con la aspiración de "conocer los problemas reales de los andaluces y las soluciones posibles", el líder de Cs en Andalucía ha trasladado que se trata de "llegar a la campaña en condiciones de que los andaluces entiendan de qué estamos hablando".

Con una reflexión continuada sobre la identidad de su partido, Marín ha planteado la génesis de Ciudadanos para afirmar que fue "un partido que surgió en Cataluña" del que ha considerado que "lamentablemente se ha ido difuminuando", por lo que ha anunciado que "desde Andalucia vamos a pelear en contra de los sondeos, vamos a trabajar en contra", un ejercicio que ha planteado como que "lo que tenemos que ir haciendo es rearmarnos, volver a nuestro ideario, seguir explicando lo que éramos".

"Lo importante no son los escaños, son los andaluces, lo único importante para mí son los andaluces", ha sostenido Marín, quien ha considerado que "somos conscientes de que es el último cuarto, la recta final".

"SI AL PUZLE LE QUITAMOS LA PIEZA DE CS SE NOS DERRUMBA"

Marín ha reivindicado la contribución de su partido a la estabilidad institucional de Andalucía, dentro del Gobierno de coalición con el PP, con el argumento de que "si al puzle le quitamos la pieza de Ciudadanos se nos va a derrumbar" por considerar que "un Gobierno en manos de la extrema derecha o de la extrema izquierda nos llevan a la confrontación, a la pelea".

En esa tarea de reconstrucción ha declarado que su partido "está abierto a personas, a grupos, para que puedan incorporarse y sentir que es su casa" y defender a "otras formaciones, que bienvenidos sean".

En el turno de preguntas del desayuno ha aclarado que se trata de "contactos con alcaldes, con ciudadanos que han estado en UCD, UPyD, CDS, el PA", ha afirmado Marín, de quienes ha dicho que "se han acercado" a Cs.

En este punto el coordinador de Cs en Andalucía ha reconocido que "los resultados de afiliación han caído de forma importante" y ha trasladado que "la Secretaría de Orgaización estamos trabajando en esa expansión local", en un trabajo que ha asegurado "estamos intensificando" con grupos municipales y agrupaciones.

Marín ha defendido que "la máxima aspiración es seguir gobernando" y ha anunciado seguidamente que "no vamos a cometer los mismos errores que en el pasado", con el convencimiento de que "hemos demostrado que podemos gobernar". "No nos callamos, no nos rendimos", ha afirmado.

"Los andaluces no se sentirán solos, hemos hecho un gran trabajo, estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho", ha sostenido Marín sobre su balance del Gobierno de coalición con el PP, para afirmar seguidamente que "somos imprescindibles para que el clima de crecimiento y de prosperidad pueda producirse", afirmación antes de blandir que "hemos sido muy leales".

Con la referencia de mejorar su capacidad de comunicación, el líder de Cs en Andalucía ha reclamado que "la sociedad tiene que reconocer que hace Ciudadanos" tras proclamar que "lo que no se conoce no se valora".

Sobre su mimetismo con el PP tras compartir Gobierno en Andalucía, Marín ha afirmado que "no nos tenemos que diferenciar, somos distintos", para reflexionar entonces que "creen que si en vez de Cs está Vox no habría pin parental o se habría eliminado la Ley de Violencia de Género".

