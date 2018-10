Marín: "La única inestabilidad que hay en Andalucía la provoca Sánchez con decisiones que afectan a los sondeos de Díaz"

Actualizado 07/09/2018 12:42:02 CET

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha negado este viernes que si se rompe el acuerdo de investidura que su partido alcanzó con el PSOE-A se genere inestabilidad en Andalucía, toda vez que entiende que "la única inestabilidad que hay es la que provoca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con sus decisiones, que están afectando a los sondeos de la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Marín se ha pronunciado así el mismo día en el que el Comité Ejecutivo Nacional de Cs, presidido por Albert Rivera, analiza el nivel de cumplimiento del pacto de investidura que la formación suscribió en Andalucía con el PSOE-A tras las elecciones autonómicas de marzo de 2015 y que permitió que Susana Díaz fuera investida como presidenta de la Junta por el Pleno del Parlamento.

En este contexto, Marín ha defendido que Cs "no rompe nada" porque ha cumplido "al 100%" todos los acuerdos y compromisos que ha firmado, de modo que los que provocarían la ruptura del acuerdo son los socialistas porque "rompen los que no cumplen" con su parte, todo después de que el PSOE-A le haya trasladado al partido naranja que "no tiene intención ni voluntad" de cumplir con las medidas de regeneración democrática que contempla el acuerdo de investidura.

No obstante, el dirigente de Cs ha defendido que si finalmente se rompe el acuerdo con el PSOE-A, "no hay ninguna inestabilidad en Andalucía" pues los Presupuestos autonómicos para el 2018 están aprobados y se pueden ejecutar "sin ningún problema" y también "hay estabilidad en el Parlamento". Como ejemplo, ha señalado que el orden del día del próximo Pleno de la Cámara autonómica se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

"¿Qué inestabilidad hay? La única inestabilidad que hay en Andalucía es la que provoca Pedro Sánchez con sus decisiones, que están afectando a los sondeos de Susana Díaz en Andalucía", ha remachado.

"DÍAZ HUYE DEL CALENDARIO JUDICIAL"

Con todo, Marín ha insistido en que se debería agotar la legislatura y ejecutar el presupuesto andaluz aplicando las medidas que contempla para "mejorar la calidad del empleo, para ayudar a los autónomos y, en definitiva, generar actividad económica que permita crear empleo". "Esto es lo que nos interesa, no las elecciones, que sólo le interesan a Susana Díaz porque huye del calendario judicial", ha agregado.

Además, y ante las voces que señalan el interés de Cs para que se adelanten las andaluzas, el dirigente ha defendido que cuando se convocan elecciones "el partido empieza siempre cero a cero" y advierte de que en otras ocasiones, a pesar de lo que reflejaran los sondeos, ha habido fuerzas políticas que "se han llevado una gran sorpresa al conocerse los resultados en la noche electoral".