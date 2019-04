Marta Bosquet destaca que el "gran reto" es comprender la realidad de las personas con autismo "para avanzar juntos"

Publicado 02/04/2019 15:30:43 CET

La presidenta del Parlamento andaluz agradece la labor de familias y asociaciones "por ser el pilar para su desarrollo y bienestar"

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha participado en la lectura del manifiesto con motivo del Día Mundial de Concienciación del Autismo que ha tenido lugar en el salón de usos múltiples de la Cámara autonómica. En su discurso, Bosquet ha destacado que esta personas "son un magnífico ejemplo de cómo las diferencias son una riqueza en cualquier sociedad" y que "el gran reto es comprender su realidad para avanzar juntos".

Además, según se indica en un comunicado, ha tenido palabras de agradecimiento a las familias y asociaciones "por ser el pilar para el desarrollo y bienestar de las personas con autismo" y ha hecho hincapié en que las instituciones y administraciones públicas "tenemos que trabajar para hacer el mundo más comprensible o nos convertimos en una barrera más en la integración de las personas con autismo".

La presidenta de la Cámara también ha lanzado un mensaje a la sociedad con el fin de tomar conciencia de la realidad de las personas con Trastornos del Espectro Autista. "Las personas con autismo son un magnífico ejemplo de cómo las diferencias son una riqueza en cualquier sociedad: el gran reto es comprender su realidad para avanzar juntos", ha afirmado.

En este sentido, Marta Bosquet ha señalado que no solo es importante "visibilizar" sino también "concienciar". "Para reconocer sus necesidades, hay que conocer su realidad porque lo que no se conoce es como si no existiera. Y si no existe para la sociedad, estamos dando de lado a las personas con autismo y sus familias".

Finalmente, también ha destacado la campaña 'Un gesto por el autismo' "y el símbolo del infinito que le da imagen son una buena representación para seguir trabajando con este objetivo.

La presidenta ha destacado el valor de este símbolo haciendo referencia a que "infinito son los retos, pero infinita es sobre todo la energía para avanzar. La de miles de familias que no van a perder ni la ilusión ni las ganas para construir un futuro mejor para las personas con autismo con el fin de conseguir una sociedad más responsable e inclusiva que no dé a nadie de lado". "Lo que nos diferencia nos hace únicos. Y trabajando juntos desde nuestras diferencias, somos más fuertes", ha concluido Marta Bosquet.